GP de Mônaco: horário da corrida da Fórmula 1 hoje (28/05)

A Fórmula 1 finalmente chegou em Mônaco! Neste domingo, 28 de maio, os pilotos entram no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo, para disputarem a corrida da Fórmula 1 hoje, a sétima prova do calendário. O horário da prova na Bandeirantes e como assistir você confere no texto.

Serão 78 voltas no circuito de rua de Monte Carlo, com 3,337 quilômetros. Max Verstappen vai largar em primeiro lugar neste domingo.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje em Mônaco

A corrida da Fórmula 1 hoje começa às 10h, dez da manhã, horário de Brasília, no Circuito de rua de Mônaco, em Monte Carlo. Na TV aberta, a Band transmite as emoções do GP de Mônaco para todo o Brasil com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson. Direto do paddock, Mariana Becker informa os bastidores.

Além de ser o mais charmoso circuito de rua de todo o calendário, Mônaco é também uma das mais antigas provas da da Fórmula 1 da história. A corrida está na elite do automobilismo desde 1950, quando aconteceu a primeira edição.

Localizado em Monte Carlo, as curvas e a pintura da pista estão presentes por toda a cidade. É por isso que Mônaco é considerado por muitos como a casa da Fórmula 1. É estreito, forçando os pilotos a tomarem muito cuidado entre as ultrapassagens.

É por isso que, em muitos anos, poucas ultrapassagens acontecem em Mônaco, já que o risco de acidentes e batidas são altos. Mesmo assim, não há nada parecido com as paisagens naturais de Monte Carlo.

Horário: 10h, dez horas da manhã

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje: Band, BandPlay e site da Band

Reprise do GP de Mônaco: 15h, três da tarde no canal BandSports

Como estará o clima em Mônaco?

De acordo com a previsão da direção da Fórmula 1, o sol vai aparecer em Monte Carlo. Porém, existe a probabilidade de chover no último dia de prova. Na sexta e no sábado nenhum sinal de água.

Segundo o portal Weather.com, a chuva pode aparecer para fechar o fim de semana, tornando a corrida ainda mais dramática. Na temporada passada, o Grande Prêmio de Mônaco atrasou em uma hora para começar por conta da forte chuva.

No fim das contas, a prova terminou antes de todas as 78 voltas, com a vitória de Sergio Perez, da Red Bull.

Quem vai largar em primeiro lugar no grid de largada?

O piloto da Red Bull, Max Verstappen, vai largar em primeiro lugar no grid de largada neste domingo. Atual campeão da Fórmula 1, o holandês conseguiu o melhor tempo no treino classificatório.

Fernando Alonso, da Aston Martin, e Charles Leclerc, da Ferrari, complementam a fileira da frente no grid.

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Fernando Alonso (Aston Martin)

3 Charles Leclerc (Ferrari)

4 Esteban Ocon (Alpine)

5 Carlos Sainz (Ferrari)

6 Lewis Hamilton (Mercedes)

7 Pierre Gasly (Alpine)

8 George Russell (Mercedes)

9 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10 Lando Norris (McLaren)

11 Oscar Piastri (McLaren)

12 Nyck De Vries (AlphaTauri)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Lance Stroll (Aston Martin)

15 Valtteri Bottas(Alfa Romeo)

16 Logan Sargeant (Williams)

17 Kevin Magnussen (Haas)

18 Nico Hulkenberg (Haas)

19 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20 Sergio Perez (Red Bull)

