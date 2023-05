GP de Mônaco: horário treino classificatório da Fórmula 1 hoje – 27/5

Confira a programação do treino classificatório neste sábado, em Mônaco. Foto: Reprodução Jenda Kubeš by Pexels

Qualificação para o Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 – Hora de início, como assistir, canal

Na sexta etapa da temporada, os pilotos disputam neste sábado, 27/5, o treino classificatório da Fórmula 1 no Circuito de Mônaco para definir o grid de largada de domingo. A prova começa às 11 horas. Saiba onde assistir ao treino da Fórmula 1 hoje ao vivo e o horário.

Horário do treino classificatório da F1 hoje

A qualificação para o Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1 começa às 11h, horário de Brasília, com o formato tradicional de Q1, Q2 e Q3 neste sábado.

Mais cedo, às 07h30, o terceiro treino livre será disputado com todos os vinte pilotos. O resultado do qualificatório vai determinar o grid de largada para a corrida de domingo.

Os dois treinos serão transmitidos no BandSports. O classificatório estará disponível de graça e ao vivo no site (band.uol.com.br) e BandPlay já que exclusivamente neste sábado a Bandeirantes não vai exibir o classificatório ao vivo. Às 13h, exibe um VT com os melhores momentos.

Data: sábado, 27 de abril de 2023

Horário de início treino classificatório da F1: 11 horas da manhã

Confira: Quem são os mais ricos da Fórmula 1

Como funciona a classificação na Fórmula 1?

Realizado sempre aos sábados, o treino de classificação da Fórmula 1 serve para definir o grid de largada da corrida de domingo com todos os vinte pilotos na prova. Lembre-se que nenhuma pontuação é entregue.

Seguindo o tradicional molde, o classificatório acontece em três sessões: Q1, Q2 e Q3. Não é uma corrida, portanto os competidores podem entrar na pista o momento que quiserem, de acordo com a estratégia da sua equipe. A primeira sessão tem 18 minutos, por isso o piloto só tem que entrar no circuito, fazer as sua volta e pode retornar ao box. Os cinco últimos na classificação serão eliminados.

Na segunda sessão, Q2, os pilotos tem o tempo de 15 minutos, onde novamente os cinco últimos serão eliminados. Por último, o Q3 tem 12 minutos, com o mesmo sistema. Os dez competidores vão buscar a volta mais rápida, onde o piloto que marcar a volta em menor tempo será o pole position.

Como foram os treinos livres na sexta?

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, liderou o primeiro treino livre na sexta-feira. Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam em segundo e terceiro respectivamente na classificação.

Já no segundo treino livre Verstappen assumiu a liderança, com Leclerc e Sainz, da Ferrari, fechando a parte da frente da classificação. O espanhol da Ferrari bateu no finalzinho da prova e teve que abandonar a corrida, para desespero dos torcedores da equipe italiana.

Os dois treinos livres foram tranquilos, sem muitos acidentes ou rivalidade entre os pilotos.

Leia também:

Calendário da F1 em 2023

Maiores campeões da Fórmula 1