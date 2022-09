GP de Singapura 2022: horário treino livre F1 hoje

A Fórmula 1 está de volta após duas semanas de folga! Nesta sexta-feira, 30 de setembro, os pilotos disputam os dois treinos livres pelo Grande Prêmio de Singapura, a décima sétima etapa da temporada. Qual é o horário treino livre F1 hoje? A disputa começa às 07h (horário de Brasília), no Circuito Urbano de Marina Bay.

Serão duas sessões de treinos livres em Singapura, sem pontuação ao vencedor.

Qual o horário treino livre F1 hoje ao vivo

O horário do treino livre da Fórmula 1 hoje começa às 07h (horário de Brasília), diretamente do Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura.

Mais tarde, o segundo treino livre da edição tem início às dez da manhã, também pelo horário de Brasília.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal do BandSports transmite com exclusividade os dois treinos livres desta sexta-feira, com transmissão para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar para curtir as grades emoções da prova.

Sérgio Maurício é quem comanda a narração, enquanto Felipe Giaffone e Reginaldo Leme comentam.

Sexta-feira (30/09):

Treino livre 1 – 07h (BandSports)

Treino livre 2 – 10h (BandSports)

Sábado (01/10):

Treino livre 3 – 07h (BandSports)

Treino classificatório – 10h (BAND, BandSports, Site da BAND e BANDPlay)

Domingo (02/10):

GP de Singapura – 09h (BAND, Site da BAND, BandNewsFM e BANDPlay)

Conheça o Circuito Urbano de Marina Bay

Neste fim de semana, o centro das atenções na Fórmula 1 se voltam para o Circuito Urbano de Marina Bay, localizado na baía de Marina, em Singapura. No próximo domingo, 2 de outubro, serão 61 voltas no circuito de 5,063 quilômetros.

O Marina Bay é um dos eventos mais aguardados no calendário da competição pelos torcedores por ser um circuito de rua, isto é, emoção e disputas em dobro pelos pilotos. O circuito foi construído em 2008, com o plano de design do arquiteto alemão Herman Tilke, responsável por outras grandes pistas da Fórmula 1 e refinada pela KBR Inc, empreiteira norte-americana. O circuito de Singapura tem como emblema a grande roda gigante ao fundo, símbolo da prova.

Em 2008, a etapa entrou para o calendário da Fórmula 1, sendo a primeira corrida noturna em toda a história da Fórmula 1. Naquele ano, Fernando Alonso venceu a prova com a Alpine. Hoje, o recorde de volta mais rápida é de Kevin Magnussen, em 2018, com 1.41.905.

A pista exige muito dos pilotos, principalmente por ter 23 curvas de alta velocidade, com destaque para a 18 onde eles passam por baixo da arquibancada.

Como funciona o treino livre?

Três sessões de treinos livres são realizadas aos finais de semana na Fórmula 1, onde dois acontecem na sexta-feira e um no sábado, antes do classificatório com todos os pilotos. No entanto, as equipes devem escalar ao menos uma vez os pilotos reservas para correrem, por isso tem se tornado cada vez mais comum observar jovens na sexta-feira.

Cada treino livre na sexta pode chegar em até uma hora e meia hora de duração, enquanto no sábado chega em uma hora, já que tem o classificatório. As sessões servem para o piloto treinar com a equipe as técnicas, quais pneus vai usar e principalmente para conhecer a pista.

Os pilotos com o melhor tempo aparecem na parte de cima da classificação. Entretanto, nenhuma equipe ganha pontos extras por atuações nos treinos livres, já que são apenas testes.

