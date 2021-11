GP do México: programação e horários da Fórmula 1 em 2021

Depois de não acontecer no ano passado devido à pandemia, o Grande Prêmio do México está de volta na Fórmula 1. A décima oitava etapa da temporada 2021 será realizada entre os dias 05 e 07 de novembro no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Dessa maneira, confira a programação completa e os horários do GP do México na Fórmula 1 em 2021.

Programação do GP do México na Fórmula 1

O clima neste fim de semana promete ser quente também na pista do Autódromo. O confronto entre Verstappen, jovem piloto da Red Bull, e o veterano da Mercedes, o britânico Lewis Hamilton, promete crescer ainda mais na reta final pela liderança do Mundial de pilotos.

O Grande Prêmio do México é a décima oitava etapa da temporada 2021, realizada nos dias 05, 06 e 07 de novembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida de domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, a capital do país.

Confira a programação completa de datas e horários deste fim de semana.

Sexta-feira (05/11)

Treino Livre 1 – 14h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 18h (BandSports)

Sábado (06/11)

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino Classificatório – 17h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (07/11)

Corrida do GP do México – 16h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Autódromo Hermanos Rodríguez

O Autódromo exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros no próximo domingo na Cidade do México. A pista foi construída em 1959 após Adolfo Lopez Mateo, presidente na época, optar pela construção de um pequeno espaço ligado ao automobilismo para voltar as atenções do esporte no país.

Porém, o primeiro Grand Prix aconteceu apenas em 1963, vencida por Jim Clark. A etapa do México chegou a ficar fora do calendário oficial da Fórmula 1 por longos anos, retornando em 2015.

O Autódromo exige dos pilotos muita velocidade por ser uma prova rápida e principalmente por estar acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, o principal da pista é a curva de Peralta, dividida ao meio enquanto a pista passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol ao lado.

Classificação atualizada da Fórmula 1 em 2021

Max Verstappen, da Red Bull, segue em primeiro lugar na Fórmula 1 com 287.5 pontos, enquanto Lewis Hamilton vem em segundo lugar com 275.5 pontos, ou seja, a disputa torna-se cada vez mais acirrada com a reta final da temporada se aproximando.

O Circuito do México promete colocar ainda mais fogo na classificação ao depender do resultado final da corrida no domingo.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 287.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 275.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 185 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 150 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 149 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 128 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 122.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 74 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 58 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

17 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 6 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

+ Conheça os maiores campeões da Fórmula 1