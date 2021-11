Grid de largada da Fórmula 1: como ficou a classificação do GP do Catar

Lewis Hamilton, da Mercedes, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar no Circuito Internacional de Losail, em Doha, no domingo pelo Grande Prêmio do Catar. O piloto fez a volta mais volta deste sábado, 20/11, e ganhou a vantagem na vigésima etapa da temporada 2021. Confira como ficou o grid de largada para o Catar na Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Quem fez a pole position no Catar? Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, obteve a volta mais rápido e é o pole position no Grande Prêmio do Catar no grid de largada. Esta é a pole número 102 da carreira do britânico. Verstappen e Bottas fecham o pódio.

Realizado à noite por conta das altas temperaturas, o treino classificatório teve grandes emoções na pista de Losail, cidade ao norte de Doha no país. Assim como dominou o treino livre deste sábado, a Mercedes também saiu na frente e conseguiu se manter no topo do grid.

Lewis Hamilton, vencedor do GP do Brasil no último fim de semana, ficou em primeiro lugar no Q1 e Q2 depois de fazer o melhor tempo na pista, deixando Verstappen para trás em ambas as ocasiões. Já Pierre Gasly, da Alpha Tauri, foi o grande destaque do treino de classificação.

Por fim, o Q3 contou com Hamilton, Verstappen, Bottas, Gasly, Alonso, Sainz, Norris, Tsunoda, Ocon e Vettel na pista de Doha buscando a volta mais rápida. Como esperado, o britânico fez novamente a volta mais rápida e, com o tempo de 1min20s827. Verstappen fechou em segundo lugar e Bottas em terceiro.

Confira a classificação completa no grid de largada para o Grande Prêmio do Catar.

1º Lewis Hamilton (Mercedes) – pole position F1

2º Max Verstappen (Red Bull Racing)

3º Valtteri Bottas (Mercedes)

4º Pierre Gasly (Alpha Tauri)

5º Fernando Alonso (Alpine)

6º Lando Norris (McLaren)

7º Carlos Sainz (Ferrari)

8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9º Esteban Ocon (Alpine)

10º Sebastian Vettel (Aston Martin)

11º Sergio Perez (Red Bull)

12º Lance Stroll (Aston Martin)

13º Charles Leclerc (Ferrari)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15º George Russell (Williams)

16º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing)

17º Nicholas Latifi (Williams)

18º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Nikita Mazepin (Haas)

Conheça o Circuito Internacional de Losail na F1

Com 57 voltas com 5,38 quilômetros, o Circuito Internacional de Losail estreia neste domingo pela Fórmula 1 enquanto cada equipe terá disponível os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios). As altas temperaturas e os ventos prometem incomodar os pilotos, além do clima quente.

O autódromo foi construído para receber o MotoGP do Catar em 2004 e só agora em 2021, pela primeira vez na história, receberá uma corrida da Fórmula 1. A pista é rápida e fluida, com curvas de média e alta velocidade. Por estar no meio do deserto, os pilotos deverão prestar atenção nos mínimos detalhes como a areia na pista para evitar acidentes.

Que horas é o GP do Catar na Fórmula 1?

O Grande Prêmio do Catar vai acontecer neste domingo, 21 de novembro de 2021, pelo Circuito Internacional de Losail, em Doha. A largada será dada às 11h (horário de Brasília). Você pode assistir a corrida no canal Band, na TV ABERTA, para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo o BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

11 horas da manhã – Corrida do GP do Catar 2021 – BAND, BandPlay, BandNewsFM e Site da Band

