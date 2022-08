Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Bélgica 2022

Max Verstappen foi o mais rápido no treino classificatório deste sábado, 27 de agosto, mas é Carlos Sainz, da Ferrari, quem conquistou a pole position na Bélgica 2022! Por punição ao holandês, é o espanhol quem vai largar em primeiro lugar no grid de largada da Fórmula 1 no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot, pelo Grande Prêmio da Bélgica, a décima quarta etapa.

Foram punidos neste fim de semana Verstappen, Leclerc e Ocon, e por isso eles largam na parte de trás do grid amanhã. O Grande Prêmio da Bélgica começa às 10h, dez da manhã, pelo horário de Brasília, neste domingo, com 44 voltas no circuito.

Grid de largada da Fórmula 1 do GP da Bélgica

Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou a pole position neste sábado, 27 de agosto, pelo treino classificatório no GP da Bélgica na temporada. O espanhol ficou em segundo lugar, mas por punição para Max Verstappen, vai largar em primeiro.

Sainz vai largar em primeiro, Sergio Perez, da Red Bull, em segundo e Alonso, da Alpine em terceiro.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Carlos Sainz (Ferrari) – pole position no grid de largada da Fórmula 1 hoje

3º Sergio Perez (Red Bull)

4º Charles Leclerc (Ferrari)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º Fernando Alonso (Alpine)

7º Lewis Hamilton (Mercedes)

8º George Russell (Mercedes)

9º Alexander Albon (Williams)

10º Lando Norris (McLaren)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Pierre Gasly (AlphaTauri)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Lance Stroll (Aston Martin)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Sebastian Vettel (Aston Martin)

17º Nicholas Latifi (Williams)

18º Kevin Magnussen (Haas)

19º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

20º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Max Verstappen goes fastest in qualifying 👏 Grid pens for the Dutchman means that Carlos Sainz will start from pole#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kJsGnKz2rO — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Como foi o treino classificatório na Bélgica?

Mesmo com o tempo se fechando na região de Stavelot, não foi a chuva que atrasou o treino classificatório neste sábado. A organização do circuito teve de reparar uma das barreiras de proteção da pista após acidente na classificação da Porsche SuperCup.

Assim, com atraso de 25 minutos, o treino classificatório começou neste sábado. Latifi foi o primeiro a entrar na pista, seguido de Schumacher, Lewis Hamilton e George Russell. Aos poucos, os pilotos foram entrando na busca pela classificação e o melhor tempo.

No Q1, Verstappen facilmente anotou o melhor tempo com 1m44s581 para ocupar a liderança da classificação. Sainz e Perez também aparecem bem no treino, enquanto Leclerc chegou até a quarta posição. Faltando apenas 3 minutos, Stroll e Schumacher saíram para buscarem a classificação. A Mercedes também deixou o box para alcançarem bons tempos. Os dois pilotos se salvaram, enquanto Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda e Bottas foram eliminados.

Com início na Q2, Hamilton foi o primeiro a registrar tempo. Russell acompanhou o colega de equipe e conseguiu supera-lo, enquanto Verstappen facilmente anotou o melhor tempo no cronômetro para assumir a primeira posição, enquanto Perez aparece muito bem atrás do companheiro.

Leclerc, até os 3 minutos, não registrou tempo no treino classificatório, enquanto a grande maioria dos pilotos retornaram para a pista na última tentativa de conquistarem o melhor tempo. Hamilton se salvou, enquanto Leclerc pulou para a primeira posição com 1m44s551. Foram eliminados Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll e Schumacher.

O Q3 é a hora da decisão. Perez entrou na busca e foi o primeiro a buscar a melhor volta, seguido de Verstappen e Albon.

Assim como foram nos treinos livres, Verstappen sobrou no treino classificatório neste sábado e assumiu a ponta com a melhor volta com 1m43s665. Após conquistar a vantagem, o piloto holandês voltou para o box e deixou a corrida.

Leclerc deixou para correr atrás da sua melhor volta nos minutos finais, com apenas 1 minuto. Sainz também acompanhou o companheiro. O espanhol assumiu a segunda posição e, mesmo atrás de Verstappen, conseguiu a pole position para largar em primeiro lugar no GP da Bélgica.

Leia também: Como foi o segundo treino livre da Bélgica na F1