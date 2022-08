Resultado Treino livre F1 hoje: Verstappen vence 2º treino na Bélgica

Confira os resultados do segundo treino livre. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial

Confira como foi o segundo treino livre do GP da Bélgica nesta sexta-feira, 26 de agosto, com todos os vinte pilotos na pista

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o segundo treino livre da Bélgica nesta sexta-feira, 26 de agosto. O piloto holandês fez o tempo mais rápido e consagrou-se vencedor no resultado treino livre F1 hoje, correndo no Circuito Spa-Francorchamps, no Grande Prêmio da Bélgica. Confira a classificação e como foi o segundo treino livre.

Resultado Treino livre F1 hoje tem vitória de Verstappen

A Red Bull levou a melhor no segundo treino livre da Fórmula 1, realizada no Circuito Spa-Francorchamps, pelo GP da Bélgica. Max Verstappen liderou com extrema facilidade sob o tempo de 1m45s507.

Assim como foi no primeiro treino, Verstappen tomou a ponta em Spa, liderando a prova para se tornar o mais rápido com tempo de 1m47s699. Para colocar fogo na pista, Sainz logo pulou para a segunda posição em sua largada.

Leclerc também veio muito bem para o circuito durante o segundo treino livre, ocupando a terceira posição. Na ponta, Verstappen seguiu buscando o melhor tempo para não deixar Sainz ultrapassa-lo, chegando no tempo de 1m46s850.

Os pilotos aproveitaram para retornarem aos boxes. Aos poucos, durante os 34 minutos, os pilotos foram retornando para a pista.

Sainz ultrapassou Verstappen, mas a comemoração do espanhol durou segundos até o holandês da Red Bull retomar a liderança do segundo treino livre nesta sexta-feira sob o tempo de 1m45s507. Já Leclerc pulou para a segunda posição, deixando o companheiro da Ferrari atrás. Norris, da McLaren, apareceu muito bem aos 31 minutos para ultrapassar Sainz e tomar a terceira posição.

Verstappen seguiu na ponta com extrema facilidade, comandando o treino e somando o melhor tempo com 20 minutos de prova. Pierre Gasly assustou sua equipe ao passar pela caixa de brita, mas retomou a corrida.

Entrando na reta final do treino, chegou a hora de descobrir quem leva o segundo treino. Hamilton buscou o melhor tempo para ultrapassar Verstappen, mas a tentativa do heptacampeão foi em vão. O piloto da Mercedes ainda tomou um susto ao sair da pista.

Com a chuva apertando nos minutos finais, os pilotos começaram a retornar para os boxes, enquanto nada mudou na classificação. Com isso, Verstappen se manteve na liderança do resultado treino livre F1 hoje.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Lando Norris (McLaren)

4º Lance Stroll (Aston Martin)

5º Carlos Sainz (Ferrari)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º George Russell (Mercedes)

9º Daniel Ricciardo (McLaren)

10º Sergio Perez (Red Bull)

11º Alexander Albon (Williams)

12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Sebastian Vettel (Aston Martin)

16º Esteban Ocon (Alpine)

17º Kevin Magnussen (Haas)

18º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Mick Schumacher (Haas)

Quais pilotos disputam o treino classificatório

Todos os vinte pilotos vão correr o treino de classificação neste sábado, 27 de agosto, no Circuito Spa-Francorchamps, pelo Grande Prêmio da Bélgica.

O treino classificatório é dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, servindo para definir o grid de largada ao domingo. Dessa maneira, confira quem sãos os pilotos que vão correr no treino deste sábado na F1.

RED BULL: Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI: Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES: Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN: Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE: Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO: Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS: Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN: Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM: Nicholas Latifi e Alexander Albon

Programação do GP da Bélgica na Fórmula 1

Após a longa pausa no mês de agosto, a Fórmula 1 está de volta! O Grande Prêmio da Bélgica é a décima quarta etapa da temporada na elite do automobilismo.

Serão três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo, entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Circuito Spa-Francorchamps. Todos os vinte pilotos disputam todas as etapas, enquanto a etapa da temporada ganha um novo episódio entre a briga de Charles Leclerc e Max Verstappen na busca pelo título do Mundial.

Pela TV aberta, o canal da BAND é o responsável por transmitir o treino de classificação e a corrida no sábado para todos os estados do Brasil. Para assistir online, o site da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay disponibilizam a transmissão de graça.

Confira a programação do GP da Bélgica a seguir.

Sábado (27/08):

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, BandSports, BandPlay e Site da BAND)

Domingo (28/08):

GP da Bélgica – 10h (BAND, BandPlay e Site da BAND)

Reprise GP da Bélgica – 16h45 (BandSports)

