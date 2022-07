Grid de largada da Fórmula 1: classificação GP da França 2022

Deu Ferrari! Charles Leclerc fez a volta mais rápida no tempo de 1m30s872 e conquistou a pole position para largar em primeiro lugar no Grid de largada da Fórmula 1 no domingo. Os pilotos disputaram o o treino classificatório neste sábado, 23 de julho, para definir as posições do Grande Prêmio da França de 2022 da F1.

Grid de largada da Fórmula 1

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position no treino classificatório e por isso vai largar em primeiro lugar no Grid de largada da Fórmula 1 no Circuito Paul Ricard, pelo Grande Prêmio da França no domingo, 23 de julho. Completam o pódio Max Verstappen e Sergio Perez, da Red Bull.

1º Charles Leclerc (Ferrari) – pole position no Grid de largada da Fórmula 1

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Sergio Perez (Red Bull)

4º Lewis Hamilton (Mercedes)

5º Lando Norris (McLaren)

6º George Russell (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9º Carlos Sainz (Ferrari)

10º Kevin Magnussen (Haas)

11º Daniel Ricciardo (McLaren)

12º Esteban Ocon (Alpine)

13º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14º Sebastian Vettel (Aston Martin)

15° Alexander Albon (Williams)

16º Pierre Gasly (AlphaTauri)

17º Lance Stroll (Aston Martin)

18º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

19º Mick Schumacher (Haas)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Muito sol e calor de 32 graus na França neste sábado. Na pista, o treino classificatório da Fórmula 1 também foi quente entre os pilotos. Leclerc assumiu a primeira posição no Q1 facilmente, até Verstappen deixar o box e apresentar o melhor tempo com 1m31s861, e levar o monegasco até a segunda posição no treino.

No entanto, o piloto da Ferrari respondeu o holandês da Red Bull com a volta de 1m31s727. No finalzinho, Albon rodou na curva 10, mas conseguiu se classificar. Já Russell e Hamilton buscaram novas voltas, garantindo-se também na próxima etapa. Foram eliminados Pierre Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher e Latifi.

Pelo Q2, Hamilton foi o primeiro a entrar na pista francesa, seguido do companheiro da Mercedes. Perez também entrou para a disputa, seguido de Verstappen, apontando na liderança com o tempo de 1m31s990, aos dez minutos de treino.

Sainz, que vai largar em último na França, deu o seu melhor na tentativa e deixou Verstappen para trás por nove segundos na diferença. Nos minutos finais, Hamilton conseguiu a classificação. Foram eliminados Ricciardo, Ocon, Bottas, Vettel e Albon.

Chegou a hora da decisão, o Q3! Leclerc logo assumiu a liderança, enquanto Sainz, que vai largar na parte de trás, seguiu para ajudar o companheiro da Ferrari mas ficou pouco tempo na pista, retornando para o box com Magnussen também.

Nos últimos segundos, Leclerc e Verstappen disputaram a volta mais rápida em uma emocionante briga na França pelo treino. O monegasco levou a melhor com 1m30s872, enquanto o motor de Verstappen não conseguiu alcançar o oponente. Leclerc garantiu-se na pole position, com Verstappen em segundo e Perez em terceiro lugar.

Que horas vai começar o GP da França na Fórmula 1?

O Grande Prêmio da França vai começar às 10h pelo horário de Brasília, neste domingo, 24 de julho, diretamente do Circuito Paul Ricard, em Le Castellet.

A décima segunda etapa da temporada contará com mais um capítulo da disputa envolvendo Charles Leclerc e Max Verstappen, favoritos ao título na temporada, além dos confrontos entre as equipes. O clima vai esquentar, e não apenas com as promessas de altas temperaturas.

O canal da BAND exibe toda a corrida neste domingo, pela TV aberta para todos os estados do Brasil. Sem pagar nada, basta sintonizar no canal principal ou afiliadas. Sérgio Maurício narra a corrida enquanto Max Wilson e Reginaldo Leme comentam, com participação de Mariana Becker na reportagem.

Para assistir online, o site da BAND (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens de graça, enquanto o aplicativo BAND Play está disponível.

