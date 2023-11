Grid de largada da Fórmula 1: classificação para GP Abu Dhabi 2023

Max Verstappen, da Red Bull, fez a volta mais rápida no treino classificatório deste sábado, 25 de novembro, e conquistou a última pole position da temporada na Fórmula 1. O piloto vai largar em primeiro lugar no grid de largada no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina.

Grid de largada da Fórmula 1 tem Verstappen na pole position

O melhor tempo no treino classificatório em Yas Marina, em Abu Dhabi, é de Max Verstappen. O piloto campeão da F1 de 2023 vai encerrar o ano na pole position do grid de largada com um tempo de 1:23.445. Fecham a fileira da frente os pilotos Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren.

Esta é a pole de número 12ª polde Verstappen na temporada. Acompanhe o grid de largada em Abu Dhabi, a última corrida do ano.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 1:23.445

2) Charles Leclerc (Ferrari) - 1:23.584

3) Oscar Piastri (McLaren) - 1:23.782

4) George Russell (Mercedes)

5) Lando Norris (McLaren)

6) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Nico Hulkenberg (Haas)

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Lewis Hamilton (Mercedes)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Lance Stroll (Aston Martin)

14) Alexander Albon (Williams)

15) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

16) Carlos Sainz (Ferrari)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Valtteri Bottas(Alfa Romeo)

19) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20) Logan Sargeant (Williams)

Que horas é o GP de Abu Dhabi?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último da temporada, começa às 10h (de Brasília), e tem transmissão nos canais Band e Bandsports, no site da Band e na plataforma de streaming BandPlay para todo o país. Também dá para assistir no aplicativo da F1 TV Pro ao vivo.

Com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e reportagem de Mariana Becker direto do paddock, a Band exibe a última corrida da temporada na Fórmula 1. Nenhum outro canal pode exibir o Grand Prix neste domingo.

Max Verstappen e a Red Bull são os grandes campeões da temporada. Sérgio Perez, companheiro do holandês, ficou com a segunda posição enquanto as outras posições serão definidas neste domingo. Lembrando que não há premiação ou troféu para as posições a não ser o primeiro colocado.

Na temporada passada, Max Verstappen venceu o GP de Abu Dhabi.

Leia também:

Saiba quanto ganha um piloto de Fórmula 1 em 2023