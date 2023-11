Horários da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi 2023 e onde assistir

Com Max Verstappen campeão, chegamos ao fim de mais uma temporada da Fórmula 1. O último fim de semana em alta velocidade no ano começa na sexta-feira, 24 de novembro, e vai até domingo, 26, com o Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina. Acompanhe a programação completa com todos os treinos e a corrida.

Programação da Fórmula 1 em Abu Dhabi

Na sexta-feira, a Fórmula 1 apresenta dois treinos livres, enquanto no sábado os pilotos correm o terceiro treino livre e o classificatório para definir o grid de largada. No domingo é dia de corrida tradicional, com 58 voltas no Circuito Yas Marina de 5.281 quilômetros na Ilha de Yas.

Os pilotos terão à sua disposição dois conjuntos de pneus duros, três conjuntos de médios, oito conjuntos de pneus macios, um intermediário verde e o de chuva completo.

Sexta-feira, 24 de novembro | GP de Abu Dhabi da F1

06h30 - Treino livre 1

10h - Treino livre 2

TV aberta: Band

TV paga: BandSports

Online: Band.com e Bandplay

Sábado, 25 de novembro | GP de Abu Dhabi da F1

07h30 - Treino livre 3

11h - Treino classificatório

TV aberta: Band

TV paga: BandSports

Online: Band.com e Bandplay

Domingo, 26 de novembro | GP de Abu Dhabi da F1

10h - corrida de Abu Dhabi

20h45 - reprise da corrida

TV aberta: Band

TV paga: BandSports

Online: Band.com e Bandplay

Saiba como votar no piloto do dia F1 em 2023

Conheça o Circuito de Yas Marina

O Autódromo de Yas Marina de 5.281 quilômetros, localizado em na Ilha de Yas, nos Emirados Árabes Unidos, é o palco da última corrida da temporada na Fórmula 1. No calendário desde 2009, o espaço tornou-se um dos mais tradicionais mas também um dos mais polêmicos.

O início da construção do autódromo na Ilha Yas, projetada por Hermann Tilke, foi anunciada em 2006, de acordo com informações do site da F1. O projeto foi concluído em outubro de 2009, sob o mesmo design do que conhecemos como a pista da última prova da temporada.

A estreia do circuito em Abu Dhabi aconteceu em 2009 como a final da temporada da Fórmula 1, com vitória de Sebastian Vettel, da Red Bull. No ano seguinte, Vettel consagrou-se campeão mundial da competição com 256 pontos em cinco vitórias.

A pista tem 16 curvas, com destaque para a reta de 1,2 km entre as curvas 5 e 6, de acordo com informações do site oficial da F1. A passagem pela curva 10, 11 e 12 também obriga os pilotos a redobrar a atenção principalmente em ultrapassagens. Em 2021, após a caótica final que deu o primeiro título para Max Verstappen, a pista ganhou muitos fãs, mas também passou a ser criticada.

Felipe Drugovich vai correr no primeiro treino livre

Além da acirrada disputa na classificação geral dos pilotos, o Grande Prêmio de Abu Dhabi contará com a presença do brasileiro Felipe Drugovich, da Aston Martin, em sessão do treino livre, segundo o portal GE. Como manda o regulamento da FIA, as equipes precisam dar chances aos jovens e, por isso, utilizam os testes para colocar os reservas na pista.

Campeão da Fórmula 2 na temporada passada, Drugovich, 23 anos, é reserva de Lance Stroll e Fernando Alonso na Aston Martin. Esta é a segunda vez que o brasileiro assume o cockpit na temporada; a estreia aconteceu em setembro, em Monza, com a 18ª posição no primeiro treino livre.

Pela Red Bull, os novatos Jake Dennis e Isack Hadjar deverão representar a equipe campeã, de acordo com informações do GE. Na Alfa Romeo o rival de Felipe, Theo Pourchaire, estará na sessão, enquanto a McLaren terá Pato O'Ward. Robert Shwartzman, da Ferrari e Frederik Vesti, da Mercedes, são outros nomes.

Como está a classificação dos pilotos atualizada?

Max Verstappen já é campeão, mas os pilotos vão disputar neste fim de semana as outras posições da classificação geral da temporada.

1) Max Verstappen (Red Bull) - 549 pontos

2) Sergio Perez (Red Bull) - 273 pontos

3) Lewis Hamilton (Mercedes) - 232 pontos

4) Carlos Sainz (Ferrari) - 200 pontos

5) Fernando Alonso (Aston Martin) - 200 pontos

6) Lando Norris (McLaren) - 195 pontos

7) Charles Leclerc (Ferrari) - 188 pontos

8) George Russell (Mercedes) - 160 pontos

9) Oscar Piastri (McLaren) - 89 pontos

10) Lance Stroll (Aston Martin) - 73 pontos

11) Pierre Gasly (Alpine) - 62 pontos

12) Esteban Ocon (Alpine) - 58 pontos

13) Alexander Albon (Williams) - 27 pontos

14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 13 pontos

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 10 pontos

16) Nico Hulkenberg (Haas) - 9 pontos

17) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) - 6 pontos

18) Zhoui Guanyu (Alfa Romeo) - 6 pontos

19) Kevin Magnussen (Haas)- 3 pontos

20) Liam Lawson (AlphaTauri) - 2 pontos

21) Logan Sargeant (Williams) - 1 ponto

22) Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos