Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP do Brasil em 2021

Valtteri Bottas, da Mercedes, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no domingo pelo Grande Prêmio do Brasil. O piloto venceu a corrida sprint e conquistou a vantagem na décima nona etapa da temporada 2021. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 no Brasil e saiba como assistir a corrida.

Valtteri Bottas, da Mercedes, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Brasil neste domingo, 14 de novembro de 2021. Verstappen, da Red Bull e Sainz, da Ferrari, fecharam o pódio.

A sprint race, formato experimental da Fórmula 1 pela temporada, contou com emoções até mesmo antes da largada. Hamilton, até então primeiro colocado, foi desclassificado e largou em último, dando a liderança para Verstappen.

Bottas largou bem e logo tomou a primeira posição, com Carlos Sainz em segundo e Verstappen em terceiro. Porém, o holandês da Red Bull logo conseguiu passar Sainz, tomando a vice-liderança. Próximo da reta final, Hamilton ganhou catorze posições e conseguiu terminar em quinto lugar para largar em 10º lugar.

Confira a classificação completa do grid de largada para o Grande Prêmio de Brasil.

1 – Valtteri Bottas

2 – Max Verstappen

3 – Carlos Sainz

4 – Sergio Perez

5 – Lewis Hamilton

6 – Lando Norris

7 – Charles Leclerc

8 – Pierre Gasly

9 – Esteban Ocon

10 – Sebastian Vettel

11 – Daniel Ricciardo

12 – Fernando Alonso

13 – Antonio Giovinazzi

14 – Lance Stroll

15 – Yuki Tsunoda

16 – Nicholas Latifi

17 – George Russell

18 – Kimi Raikkonen

19 – Mick Schumacher

20 – Nikita Mazepin

Qual é o horário do GP do Brasil na Fórmula 1?

O Grande Prêmio do Brasil vai acontecer neste domingo, 14 de novembro de 2021, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A largada será dada às 14h (horário de Brasília). A corrida você pode assistir no canal Band, na TV ABERTA, com transmissão gratuita para todo o Brasil, assim como o aplicativo o BandPlay para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

O reprise da corrida tem transmissão pelo BandSports às 19h.

