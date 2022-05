Confira o grid de largada completo do GP da Espanha. Foto: Reprodução / Fórmula 1 Oficial / www.formula1.com

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro lugar neste domingo, no Circuito Barcelona-Catalunha; confira a classificação completa dos pilotos

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã: classificação do GP da Espanha

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a pole position no treino classificatório sob o tempo de 1m18s750 neste sábado, 21 de maio, e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, no Grande Prêmio da Espanha, no Circuito Barcelona-Catalunha. Completam o pódio Max Verstappen, Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari. Confira como ficou o Grid de largada para amanhã.

Com o tempo 1m18s750, Charles Leclerc, da Ferrari, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar no GP da Espanha amanhã, no Circuito Barcelona-Catalunha, a sexta prova da temporada 2022 da Fórmula 1. Max Verstappen, Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, fecham o pódio do treino classificatório.

Depois de três treinos livres emocionantes, o treino de classificação trouxe grandes disputas aos telespectadores. Em um sábado ensolarado e quente na Espanha, os pilotos foram em busca da volta mais rápida.

No Q1, Guanyu Zhou foi o primeiro a entrar na pista. Depois, Sergio Perez, Nicholas Latifi, Tsunoda e Pierre Gasly.

Perez fez o melhor tempo com 1m20447, enquanto Verstappen entrou na pista e passou o rival sob 1m20s091. Aos 9 minutos, o monegasco Charles Leclerc entrou no circuito e anotou a volta mais rápida para assumir a liderança por 1m19s861. A dupla da Mercedes também fez bonito, garantindo-se para a próxima etapa. No fim, foram eliminados Vettel, Alonso, Stroll, Albon e Latifi.

No Q2, Russell, da Mercedes, entrou bem para buscar o melhor tempo e conseguiu, seguido de Hamilton. Já Leclerc e Sainz, destaques da Ferrari, fizeram ótimo número, seguidos de Verstappen com 1m20s109. Faltando apenas um minuto, Sainz, que corre em casa, marcou o tempo mais rápido em 1m19s453.

Verstappen, entretanto, acabou com a festa da torcida ao fazer 1m19s219, assumindo a ponta. Já Lando Norris, da McLaren, teve a sua volta excluída por limite de pista. Foram eliminados também Ocon, Tsunoda, Gasly e Zhou.

Chegou a hora da decisão com o Q3. O espanhol Sainz entrou na pista e fez bom tempo. O companheiro Leclerc, entretanto, não teve a mesma sorte de primeira já que acabou rodando com o carro, retornando ao box no mesmo instante.

O atual campeão Verstappen garantiu-se com o tempo de 1m19s073. Com apenas dois minutos para acabar o treino, os pilotos marcaram presença buscando o pódio, incluindo Leclerc, que saiu dos boxes e voltou para a pista em busca da pole.

O piloto da Ferrari cumpriu o que prometeu. Charles Leclerc, com 1m18s750, cravou o tempo e fez a pole position. Já Russell conseguiu levar a Mercedes para a quarta posição, enquanto Verstappen acabou tendo problemas com o carro e não conseguiu melhorar o tempo.

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º George Russell (Mercedes)

5º Sergio Perez (Red Bull)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8º Kevin Magnussen (Haas)

9º Daniel Ricciardo (McLaren)

10º Mick Schumacher (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Esteban Ocon (Alpine)

13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14º Pierre Gasly (AlphaTauri)

15° Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º Sebastian Vettell (Aston Martin)

17º Fernando Alonso (Alpine)

18º Lance Stroll (Aston Martin)

19º Alexander Albon (Williams)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Qual é o horário do GP da Espanha na F1?

O Grande Prêmio da Espanha vai começar às 10h, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Barcelona-Catalunha, na cidade catalã Montmeló, na Espanha.

Esta é a sexta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1, onde os vinte pilotos entram na pista prontos para movimentar ainda mais a tabela de classificação. A prova também promete mais um capítulo da rivalidade entre Leclerc e Verstappen.

O canal da BAND, na TV aberta, é quem transmite a corrida neste domingo para todo o Brasil. Basta sintonizar em sue televisor no horário adequado e curtir as emoções da Fórmula 1 no fim de semana.

Se você não pode assistir na televisão, então pode acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br) e ver ao vivo a transmissão de imagens. Se preferir, também pode ter acesso através do aplicativo da BAND.

O Circuito de Barcelona-Catalunha exigirá dos pilotos 66 voltas. Os pilotos tem a sua disposição os pneus C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios.