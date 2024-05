Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da emilia-romagna 2024

Neste sábado vamos descobrir qual piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio de Emilia-Romagna, a 7ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste 18 de maio, os pilotos disputam o treino classificatório em Ímola, Autódromo Enzo e Dino Ferrari, mas chegam ao local com um olhar para o passado – já se passaram 30 anos desde a morte de Ayrton Senna.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar a partir das 11h de Brasília. A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2024 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 18 de maio | Fórmula 1

Treino Livre - 5h30 (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino classificatório - 11h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 19 de maio | Fórmula 1

10h – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 19, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

Circuito do GP de Ímola

Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp da emilia-romagna 2024

Imola está situada no coração da região de Emilia-Romagna, a sudeste de Bolonha e perto da meca da F1, que é o quartel-general da Ferrari em Maranello.

E embora Monza seja famosa pelos seus tifosi, Imola é a verdadeira casa da Ferrari na Fórmula 1, localizada a apenas cerca de uma hora da sua fábrica em Maranello. Na verdade, a Emilia Romagna é o lar de vários ícones automotivos e até de outra equipe de Fórmula 1: AlphaTauri.

Com o seu traçado rápido e fluido e a falta de pontos de travagem significativos, Ímola nem sempre foi conhecida por produzir corridas com muitas ultrapassagens – mas isso não impediu uma briga memorável entre Fernando Alonso e Michael Schumacher na corrida de 2005. E a remodelação que ocorreu após a saída subsequente da F1 incluiu a remoção de uma chicane no final da volta, criando um arrasto mais longo entre a última e a primeira curva para proporcionar melhores oportunidades de ultrapassagem.

Número de voltas: 63

Comprimento do circuito: 4.909 quilômetros

Distância da corrida: 309,049 quilômetros

Registro de volta mais rápida: 1:15.484Lewis Hamilton (2020)

