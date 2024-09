Grid de Largada da Fórmula 1: resultado do treino classificatório e Pole Position do GP do Azerbaijão

Charles Leclerc garantiu a pole position hoje, 14, e vai largar em primeiro lugar no Circuito de Baku no domingo, 15 de setembro, pelo Grande Prêmio do Azerbaijão na temporada na F1 de 2024. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 em Baku

O piloto da Ferrari continua seu domínio no sábado no Circuito da Cidade de Baku , conquistando sua quarta pole consecutiva, o que lhe dá a oportunidade perfeita de reforçar sua vitória no Grande Prêmio da Itália da última vez.

Atrás dele estava Piastri em P2, mas seu companheiro de equipe Lando Norris foi eliminado em uma saída chocante do Q1. Sainz ficou em P3, com Sergio Perez bom o suficiente apenas para P4. George Russell conseguiu ficar em P5 à frente de um lento Max Verstappen em P6, e um ainda mais lento Lewis Hamilton em P7. Fernando Alonso, Franco Colapinto e Alex Albon completaram os dez primeiros.

Posição do grid de largada da F1

Charles Leclerc Ferrari 1:42.775

2 Alexander Albon Williams +0.124

3 Oscar Piastri McLaren +0.258

4 Pierre Gasly Alpine +0.313

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.314

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.322

7 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.326

8 Franco Colapinto Williams +0.363

9 George Russell Mercedes +0.364

10 Sergio Perez Red Bull Racing +0.438

11 Yuki Tsunoda RB +0.562

12 Carlos Sainz Ferrari +0.582

13 Lance Stroll Aston Martin +0.595

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.696

15 Fernando Alonso Aston Martin +0.697

ELIMINADOS

16 Daniel Ricciardo RB +0,772

17 Lando Norris McLaren +0,834

18 Valtteri Bottas Kick Sauber +0,843

19 Zhou Guanyu Kick Sauber +1,471

20 Esteban Ocon Alpine +1,729

Que horas é a corrida domingo?

O Grande Prêmio do Azerbaijão neste domingo, 15 de setembro de 2024, terá a largada às 08h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Domingo (15/09) – Corrida do GP de Baku – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band).