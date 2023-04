O Circuito Urbano de Baku recebe a quarta prova da temporada 2023 da Fórmula 1; confira o horário de início do Grande Prêmio do Azerbaijão e onde assistir

GP do Azerbaijão 2023: horário da corrida da Fórmula 1 hoje

A Fórmula 1 chega oficialmente em Baku neste domingo, 30 de abril, com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, a quarta etapa da temporada 2023. Saiba qual será o horário da corrida da Fórmula 1 hoje a seguir na Band, com Charles Leclerc na pole position.

Horário da corrida da Fórmula 1 hoje e como assistir

O GP do Azerbaijão, no Circuito Urkano de Baku, começa às oito horas da manhã (08h) neste domingo, 30 de abril de 2023, sendo a 4ª etapa da temporada da Fórmula 1.

A Band transmitirá ao vivo a corrida da Fórmula 1 hoje para todo o Brasil. A cobertura pré-corrida começará às 07 horas e 30 minutos. O reprise poderá ser assistido no BandSports a partir das 21h30. Neste fim de semana, o canal BandSports também vai exibir a corrida, mas só quem é cliente das operadoras de TV por assinatura pode assistir.

Para ver na internet, o apaixonado por automobilismo pode sintonizar o site da emissora (band.uol.com.br) e BandPlay para ver de graça, enquanto o streaming F1 TV está disponível para assinantes.

Horário: 08h, domingo, 3o de abril de 2023

Onde assistir: BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band (www.band.uol.com.br)

Conheça o Circuito Urbano de Baku

Com 51 voltas em 6.003km, o Circuito Urbano de Baku recebe a quarta etapa da Fórmula 1. Localizado na própria cidade de Baku, no Azerbaijão, o local é um dos destinos mais conhecidos por apaixonados pelo esporte. A prova é realizada em circuito de rua, assim como Mônaco.

O primeiro Grand Prix realizado no país aconteceu em 2016, mas sob o nome de Grande Prêmio da Europa. Somente no ano seguinte é que a FIA adotou Azerbaijão no nome da prova. Surpreendentemente, Daniel Ricciardo, da McLaren, foi quem ganhou pela primeira vez.

O destaque fica para as características únicas do circuito, onde o traçado traz tem curvas mais fechadas, o que obriga os pilotos a tomarem muito cuidado e evitarem até ultrapassagens em alguns momentos do circuito. Também aparecem uma longa reta, enquanto a curva 1 promove grande ação aos participantes.

A pista torna-se extremamente estreita porque é disputada entre a cidade.

Grid de largada da corrida da Fórmula 1 hoje

Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro lugar na corrida da Fórmula 1 hoje, no Grande Prêmio do Azerbaijão. A parte da frente do grid de largada é formado por Max Verstappen e Sergio Perez, ambos da Red Bull.

1 Charles Leclerc (Ferrari)

2 Max Verstappen (Red Bull)

3 Sergio Perez (Red Bull)

4 Carlos Sainz (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Fernando Alonso (Aston Martin)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

9 Lance Stroll (Aston Martin)

10 Oscar Piastri (McLaren)

11 George Russell (Mercedes)

12 Esteban Ocon (Alpine)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15 Logan Sargeant (Williams)

16 Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

17 Nico Hulkenberg (Haas)

18 Kevin Magnussen (Haas)

19 Pierre Gasly (Alpine)

20 Nyck de Vries (AlphaTauri)

