Grid de Largada da Fórmula 1 tem Piastri na Pole Position no Qatar
Bortoleto vai largar do penúltimo lugar
A pole position é de Oscar Piastri (McLaren) para o Grande Prêmio do Catar, no circuito de Lusail. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo, 30 de novembro.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1
Oscar Piastri largará na pole position no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris.
Gabriel Bortoleto classificou seu Sauber em 14º lugar, mas terá que cumprir uma penalização de cinco posições no grid por ter causado uma colisão em Las Vegas, o que o deixa em 19º no grid.
Abaixo você encontrará o grid de largada completo para o GP do Catar…
Oscar Piastri (McLaren)
Lando Norris (McLaren)
Max Verstappen (Red Bull)
George Russell (Mercedes)
Kimi Antonelli (Mercedes)
Isack Hadjar (Racing Bulls)
Carlos Sainz (Williams)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Pierre Gasly (Alpino)
Charles Leclerc (Ferrari)
Nico Hulkenberg (Sauber)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Ollie Bearman (Haas)
Alex Albon (Williams)
Yuki Tsunoda (Red Bull)
Esteban Ocon (Haas)
Lewis Hamilton (Ferrari)
Lance Stroll (Aston Martin)
Gabriel Bortoleto (Sauber)*
Franco Colapinto (Alpino)
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito de Lusail neste domingo, 30 de novembro, terá a largada às 13h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).