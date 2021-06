Grid de largada da Fórmula 1: veja a classificação do GP do Azerbaijão

Sob preparação para mais uma etapa da Fórmula 1, os pilotos entraram na pista neste sábado (05), para o treino classificatório e definição do grid de largada do GP do Azerbaijão. Depois de garantir a liderança em Mônaco mas ficar fora da corrida por problemas no carro, Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu novamente o pole position. Agora, os competidores se preparam para a sexta etapa da temporada de 2021. Confira então como ficou o grid de largada da F1.

Resultado do grid de largada da F1

Depois de garantir o primeiro lugar em Mônaco mas ficar fora da corrida por problemas técnicos em seu carro, Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu mais uma vez o pole position da Fórmula 1 com o tempo de 1m41s218, o segundo da temporada. O treino de classificação, por fim, contou com muitas batidas de carros.

Em segundo lugar, Lewis Hamilton, da Mercedes e em terceiro Max Verstappen, da Red Bull, fecham as primeiras posições da largada.

Quando será o GP do Azerbaijão na F1 em 2021?

A sexta etapa da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Azerbaijão, será realizado no domingo, 06 de junho de 2021, no Circuito Urbano de Baku, na capital do país. A largada será dada às 09h (horário de Brasília).

Para assistir, você pode sintonizar o canal Band, na TV aberta, com transmissão direta e gratuita para todo o Brasil.

SKY: 13

CLARO TV: 22

VIVO TV: 226 / 769

OI TV: 7 / 960 / 607

BLU TV: 243

Conheça o circuito do GP do Azerbaijão na Fórmula 1

A sexta etapa da temporada 2021 na Fórmula 1 será realizada no Circuito Urbano de Baku, ou seja, nas ruas da capital. Os pilotos entram na pista no próximo domingo (06) para percorrer 51 voltas na cidade, todas com 6,003 quilômetros. Assim como em Mônaco, a corrida é realizada nas ruas estreitas da cidade, onde moradores e turistas presenciam os sons e toda a emoção dos treinos e corridas oficiais.

O primeiro GP de Baku aconteceu primeiramente em 2016 mas, oficialmente, o circuito da cidade integra o mundial de Fórmula 1 desde 2017, presenciando a vitória de Daniel Ricciardo, da McLaren. O recorde, no entanto, é de Charles Leclerc, da Ferrari, com 1m43s009.

