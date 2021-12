Hamilton x Verstappen: o que cada um precisa para ser campeão na F1?

A rivalidade entre Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull) tomou conta das pistas por toda a temporada 2021 da Fórmula 1. Empatados na pontuação, quem ganhar o Grande Prêmio de Abu Dhabi vai poder soltar o grito de vencedor do Mundial. Podendo ser campeão, veja o que Hamilton Verstappen precisam.

Hamilton x Verstappen: quem vai ser campeão da Fórmula 1?

Os dois pilotos tem 369.5 pontos, o que significa que quem vencer a corrida ou até simplesmente terminar na frente do grid será o grande campeão, seja Verstappen ou Hamilton. Assim como foi ao longo da temporada, a disputa do título do Mundial de Fórmula 1 também vai ser tensa.

Porém, depois do que foi visto na etapa da Arábia Saudita, com os pilotos protagonizando batidas e quase acidentes, o resultado da corrida em Abu Dhabi pode, sim, dar empate na pista caso os dois pilotos não terminem a corrida ou então não pontuem.

Aí, em casos como esse, o regulamento da Fórmula 1, organizado pela FIA, entra em cena. Nele, cinco itens de desempate identificam o caso de dois ou mais pilotos terminarem o campeonato com o mesmo número de pontos. São utilizados em ordem:

1) Detentor do maior número de vitórias na temporada.

2) Se o número de primeiros lugares for o mesmo, o detentor do maior número de segundos lugares em uma corrida será levado em conta.

3) Se o número de segundos lugares for o mesmo, o maior número de terceiros lugares e assim por diante até que surja um vencedor.

4) Se os procedimentos não produzirem resultados, então a FIA nomeará o vencedor de acordo com os critérios que julgar adequados.

Isto é, o regulamento indica que, caso Hamilton e Verstappen não terminem a corrida ou não pontuem em Abu Dhabi, é o holandês da Red Bull quem será consagrado como o grande campeão já que contabiliza 9 vitórias na temporada, enquanto o britânico tem 8.

GP de Abu Dhabi é a última corrida de 2021

Será exigido dos pilotos 58 voltas ao redor do Circuito de Yas Marina, exigindo dos pilotos atenção e cuidado principalmente nas curvas. Para a etapa, a Pirelli optou por pneus macios, sendo C3, C4 e C5. São três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo entre 10, 11 e 12 de dezembro de 2021.

Localizado na Ilha de Yas, 30 minutos próximo da capital dos Emirados Árabes, o Circuito estreou no calendário da Fórmula 1 em 2009. O projeto foi iniciado com o objetivo de tornar-se um ponto turístico. No entanto, o local só ficou pronto no final de 2009, quando passou a integrar oficialmente a programação da liga. Naquele ano, Jenson Button, piloto da Brawn Mercedes, consagrou-se campeão com 95 pontos, mas foi Vettel quem venceu a primeira corrida.

Em 2021, o circuito passou por diversas mudanças para receber a última etapa da Fórmula 1, uma das mais acirradas da história da competição.

Onde assistir o GP de Abu Dhabi em 2021?

O Grande Prêmio de Abu Dhabi vai acontecer no domingo, 12 de dezembro de 2021, com a largada dada às 10 horas da manhã (horário de Brasília).

O canal Band, na TV ABERTA, vai transmitir a corrida de graça e ao vivo para todo o Brasil, assim como o aplicativo BandPlay em Android e iOS e também o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

