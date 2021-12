Programação da Fórmula 1: horários do GP de Abu Dhabi 2021

O Grande Prêmio de Abu Dhabi é o último da temporada 2021 na Fórmula 1. Realizado no Circuito de Yas Marina entre 10 e 12 de dezembro, a corrida vai definir quem será o grande campeão do Mundial da categoria entre Max Verstappen, da Red Bull, ou o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. Confira a programação completa e os horários da Fórmula 1 neste fim de semana, o último do ano.

Depois de duas etapas com a corrida acontecendo no horário da noite, os treinos e a corrida no domingo retornam ao seu horário tradicional, começo e final da tarde no relógio dos Emirados Árabes. Os pilotos estão empatados em 369.5 pontos, ou seja, quem vencer a corrida torna-se o campeão da temporada.

Horários do GP de Abu Dhabi na Fórmula 1 em 2021

No calendário da Fórmula 1 desde 2009, o Grande Prêmio de Abu Dhabi é a última prova da temporada, realizado entre os dias 10, 11 e 12 de dezembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida no Circuito de Yas Marina, localizado na Ilha de Yas, cerca de 30 minutos da capital. Em 2020, Verstappen venceu a prova e Hamilton, o campeão da temporada, ficou em terceiro lugar.

Dessa maneira, confira a programação completa do fim de semana e todos os horários para acompanhar.

Sexta-feira (10/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Treino Livre 1 – 06h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 10h (BandSports)

Sábado (11/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Treino Livre 3 – 07h (BandSports)

Treino Classificatório – 10h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (12/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Corrida do GP de Abu Dhabi – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Circuito de Yas Marina na F1

Localizado na Ilha de Yas, com a proximidade em 30 minutos da capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, o Circuito de Yas Marina estreou no calendário da Fórmula 1 pela primeira vez em 2009. Com 58 voltas, promete exigir dos pilotos muita atenção e cuidado principalmente nas curvas.

Construído em 2006, o projeto foi iniciado com o objetivo de tornar-se um ponto turístico das ilhas. No entanto, o local só ficou pronto no final de 2009, quando passou a integrar oficialmente a programação da liga. Naquele ano, Jenson Button, piloto da Brawn Mercedes, consagrou-se campeão com 95 pontos, mas foi Vettel quem venceu a corrida.

A pista foi projetada por Hermann Tilke, tendo a reta de 1,2 km entre as curvas 5 e 6, sendo de baixa velocidade marcando o início e fim. Além disso, as curvas 10, 11 e 12 obrigam os motoristas a ligarem o alerta para ficar de olho em todas os obstáculos da pista e cada movimento.

Em 2021, o circuito passou por mudanças para receber a etapa final da Fórmula 1, uma das temporadas mais acirradas da história da competição, principalmente depois de críticas severas na prova da Arábia Saudita.

