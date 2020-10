O Corinthians entrou na zona do rebaixamento do Brasileirão 2020. Com a derrota para o Ceará na noite de domingo (11), foi superado pela equipe por 2 a 1 e fechou a 15ª rodada com 15 pontos

O Corinthians entrou na zona do rebaixamento do Brasileirão 2020. Com a derrota para o Ceará na noite de domingo (11), foi superado pela equipe por 2 a 1 e fechou a 15ª rodada com 15 pontos. A partida ainda teve gol contra de Gil, pênalti para o adversário e expulsão de Cássio, que levou um cartão vermelho no fim do jogo. A espera de um novo comandante, a vida do Corinthians não está fácil.

O Corinthians saiu na frente e marcou o primeiro gol da noite com Léo Natel. Mas em seguida Gil fez contra mudou o placar para o Ceará. Para completar, Fernando Sobral marcou a virada da equipe cearense após pênalti cometido por Cassio. O resultado empurra o Timão para a zona do rebaixamento. Já o Ceará saltou para a 11ª colocação, com 18 pontos.

Corinthians rebaixado?

O Corinthians segue na briga contra o rebaixamento e tenta afastar que a história de 2007 se repita – quando foi rebaixado para a Série B ao empatar por 1 a 1 com o Grêmio. A equipe paulista está há cinco jogos sem vencer na competição. Em 15 jogos foram 3 vitórias e apenas 33.3% de aproveitamento

A provável aposta do presidente Andrés Sanchez para assumir o comando do Corinthians é o técnico Vagner Mancini, atual Atlético Goianiense. Por enquanto, o Timão é treinado por Dyego Coelho, responsável pela equipe sub-20 do clube.

Cassio expulso

Logo após o fim da partida, Cássio foi reclamar com o juiz e acabou expulso. Ele precisou ser contido pelo goleiro reserva Walter.

Cássio putaço com o árbitro depois do apito final. Foi expulso e vira desfalque para o próximo jogo. pic.twitter.com/t9MrjKgT57 — Ligados No Timão (@LigadosNoTimao) October 12, 2020

Quando o Corinthians joga?

A próxima partida será contra o Athletico-PR na quarta-feira (15), às 21h30, fora de casa, também pelo torneio nacional.