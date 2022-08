Hoje tem corrida da Fórmula 1? Confira o calendário de 2022

A rivalidade entre Ferrari e Red Bull está mais presente do que nunca na temporada 2022 na Fórmula 1. Em toda a competição, Verstappen e Charles Leclerc disputam a liderança da classificação pelo título dos pilotos. Mas afinal, hoje tem corrida da Fórmula 1? Confira o calendário completo da temporada e saiba as informações deste domingo.

Hoje tem corrida da Fórmula 1?

Neste domingo, 7 de agosto de 2022, não tem corrida da Fórmula 1. A competição tem uma pequena pausa no mês de agosto, com retorno marcado para o fim de semana de 26, 27 e 28 de agosto, com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot.

Na décima terceira etapa, a última realizada até aqui na temporada da Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull, consagrou-se vencedor na Hungria. Completaram o pódio Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes.

Confira o calendário da Fórmula 1 em 2022

Já foram 13 provas, agora só faltam 9 provas para o fim da temporada da Fórmula 1.

A classificação geral dos pilotos é liderada pelo holandês da Red Bull com 258 pontos, enquanto Leclerc vem em segundo lugar com 178, uma diferença de 80 pontos.

Agora, os torcedores esperam pela próxima prova. Com o fim do mês de julho, a Fórmula 1 tem a pausa de verão, retornando somente ao fim do mês de agosto, em 26, 27 e 28 de agosto com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, em Stavelot.

Dessa maneira, confira o calendário completo da Fórmula 1 em 2022.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Hungria – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Onde assistir a Fórmula 1 em 2022?

A Fórmula 1 tem transmissão da BAND, pela TV aberta, em todos os finais de semanas indicados na programação da temporada.

O canal da TV aberta é o grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio. Com exclusividade, a emissora transmite a elite do automobilismo até 2025, com o contrato renovado. Basta sintonizar na emissora de qualquer lugar do Brasil, seja o canal principal ou afiliadas, e curtir.

Sérgio Maurício é quem comanda a transmissão, com comentários de Reginaldo Leme, Max Wilson, Felipe Giaffone e a reportagem de Mariana Becker.

Para assistir aos treinos, o torcedor deve sintonizar o BandSports, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

