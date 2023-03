Hoje tem corrida da Fórmula 1? Confira o calendário da temporada 2023

Na segunda etapa da corrida da Fórmula 1, o piloto da Red Bull Carlos Perez consagrou-se vencedor na Arábia Saudita, enquanto o holandês Max Verstappen lidera a classificação geral. Agora, os apaixonados por automobilismo aguardam a próxima prova. Mas, afinal, hoje tem corrida pela temporada da Fórmula 1? Confira o calendário oficial.

Hoje tem corrida da Fórmula 1?

Neste domingo, 26 de março de 2023, não haverá treinos ou provas da F1. A próxima corrida da Fórmula 1 será realizada entre os dias 31 de março e 02 de abril com o Grande Prêmio da Austrália.

Confira o calendário da F1 em 2023

A temporada 2023 na Fórmula 1 traz um total de 23 disputas. A estrela da Red Bull, o holandês Max Verstappen, conquistou a primeira prova e o pódio da corrida da Fórmula 1 já teve Alonso e Perez.

5 de março - GP do Bahrein | 12h (domingo)

19 de março - GP da Arábia Saudita | 14h (domingo)

2 de abril - GP da Austrália** | 02h (domingo)

30 de abril - GP do Azerbaijão* | 08h (domingo)

7 de maio- GP de Miami | 16h30 (domingo)

21 de maio - GP da Emilia-Romagna | 10h (domingo)

28 de maio - GP de Mônaco | 10h (domingo)

4 de junho - GP da Espanha | 10h (domingo)

18 de junho - GP do Canadá | 15h (domingo)

2 de julho - GP da Áustria* | 10h (domingo)

9 de julho - GP da Inglaterra | 11h (domingo)

23 de julho - GP da Hungria | 10h (domingo)

30 de julho - GP da Bélgica* | 10h (domingo)

27 de agosto - GP da Holanda | 10h (domingo)

3 de setembro - GP da Itália | 10h (domingo)

17 de setembro - GP de Singapura | 09h (domingo)

24 de setembro - GP do Japão** | 02h (domingo)

8 de outubro - GP do Catar* | 11h (domingo)

22 de outubro - GP dos Estados Unidos* | 16h (domingo)

29 de outubro - GP do México | 16h (domingo)

5 de novembro - GP de São Paulo* | 14h (domingo)

19 de novembro - GP de Las Vegas*** | 03h (domingo)

26 de novembro - GP de Abu Dhabi | 10h (domingo)

Onde assistir a Fórmula 1 em 2023?

No Brasil, a exibição da temporada na TV aberta está por conta da Rede Bandeirantes. A emissora transmite treinos e corridas tanto no canal principal como também no BandSports, emissora disponível

Mas também é possível acompanhar as corridas pelo site band.uol.com.br, além do aplicativo Bandplay, disponível para Android e dispositivos iOS. Outra opção é assinar o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da Liberty Media. O serviço tem cobrança mensal e oferece cobertura das corridas ao vivo e outros benefícios como: acesso às câmeras de bordo dos pilotos e rádios das equipes.

