Hoje tem Fórmula 1? Próxima corrida é no GP de Miami 2025

Hoje tem Fórmula 1 ou não?

Hoje, 27, não tem corrida da Fórmula 1, e a próxima será no dia 4 de maio, em Miami. Serão três treinos livres, Sprint e a corrida no domingo.

O Grande Prêmio de Miami de 2025 acontecerá ao longo de 57 voltas no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, EUA, com transmissão ao vivo para o Brasil pela Band.

SEXTA-FEIRA – 2/5/2025

13h30 – Treinos Livres – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

17h30 – Classificação Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 3/5/2025

13h00 – Corrida Sprint – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

17h00 – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 4/5/2025

17h00 – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

Qual a classificação da F1 em 2025?

1 – Oscar Piastri (McLaren Mercedes) – 99 pontos

2 – Lando Norris (McLaren Mercedes) – 89 pontos

3 – Max Verstappen (Red Bull Racing Honda RBPT) – 87 pontos

4 – George Russell (Mercedes) – 73 pontos

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 47 pontos

6 – Kimi Antonelli (Mercedes) – 38 pontos

7 – Lewis Hamilton (Ferrari) – 31 pontos

8 – Alexander Albon (Williams Mercedes) – 20 pontos

9 – Esteban Ocon (Haas Ferrari) – 14 pontos

10 – Lance Stroll (Aston Martin Aramco Mercedes) – 10 pontos

11 – Pierre Gasly (Alpine Renault) – 6 pontos

12 – Nico Hulkenberg (Kick Sauber Ferrari) – 6 pontos

13 – Oliver Bearman (Haas Ferrari) – 6 pontos

14 – Isack Hadjar (Racing Bulls Honda RBPT) – 5 pontos

15 – Carlos Sainz (Williams Mercedes) – 5 pontos

16 – Yuki Tsunoda (Red Bull Racing Honda RBPT) – 5 pontos

17 – Fernando Alonso (Aston Martin Aramco Mercedes) – 0 ponto

18 – Liam Lawson (Racing Bulls Honda RBPT) – 0 ponto

19 – Jack Doohan (Alpine Renault) – 0 ponto

20 – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber Ferrari) – 0 ponto

