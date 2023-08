Hoje tem treino classificatório da F1? Programação GP da Holanda

Depois de uma etapa concorrida com o GP da Bélgica no último domingo, os apaixonados pela modalidade esperam pela próxima corrida da Fórmula 1. Mas hoje tem treino classificatório? Saiba quando tem circuito da F1 de novo.

Por que hoje não tem treino classificatório na Fórmula 1?

Não tem treino classificatório da F1 neste sábado, 05 de agosto, porque a elite do automobilismo está de folga e só retorna no fim do mês com o GP da Holanda, de 25 a 27 de agosto. Serão 72 voltas no Circuito de Park Zandvoort em 4,259km.

Inaugurado em 1948, o circuito conta com misturas de pistas permanentes e estradas públicas entre as dunas de areia da cidade turística de Zandvoort, o Dutch Automobile Racing Club. A partir dos anos, a pista foi passando por mudanças que tornaram o circuito que hoje faz parte da Fórmula 1.

A primeira prova na Fórmula 1 na Holanda aconteceu em 1952, com Alberto Ascari vencendo a primeira corrida para a Ferrari. A etapa, entretanto, acontecia fora e entre outras pistas de Zandvoort, até 1985. Em 2020, o campeonato retornou de maneira para Zandvoort, após o hiato de 35 anos.

A pista é uma das favoritas dos torcedores e competidores da elite da modalidade, descrita como rápida, insana e "muito louco". A pista de Zandvoort desce e flui pelas dunas de areia, entre a bela paisagem da cidade holandesa.

Sexta-feira, 25 de agosto

6h20 – Treino livre (Bandsports)

Sábado, 26/08 | Treino classificatório

10h – Classificação para a corrida (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Domingo, 27/08 | corrida da F1

10h - GP do Azerbaijão na Fórmula 1 (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

Calendário da Fórmula 1 atualizado

Já foram 12 provas na temporada, e agora faltam 1o para o fim da temporada. Confira a seguir as próximas provas do temporada.

GP da Holanda – 27 de agosto de 2023 em Zandvoort

GP da Itália – 3 de setembro de 2023 em Monza

GP de Singapura – 17 de setembro de 2023 em Singapura

GP do Japão – 24 de setembro de 2023 em Suzuka

GP do Catar – 8 de outubro de 2023 em Losail

GP dos Estados Unidos – 22 de outubro de 2023 em Austin

GP do México – 29 de outubro de 2023 em Cidade do México

GP do Brasil – 5 de novembro de 2023 em São Paulo

GP de Las Vegas – 18 de novembro de 2023 em Las Vegas

GP de Abu Dhabi – 26 de novembro de 2023 em Yas Marina

Onde assistir a F1?

Os treinos e a corrida da Fórmula 1 no Brasil são transmitidos com exclusividade pela Rede Bandeirantes, emissora paulista disponível em todos os estados do país.

Dá para assistir a corrida na Band, pela TV aberta, ao vivo e de graça. Sérgio Maurício é o responsável pela narração ao lados dos comentaristas Felipe Giaffone, Max Wilson e Reginaldo Leme. A repórter Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Na TV paga, o BandSports transmite os treinos apenas entre as operadoras de TV por assinatura. Pela internet dá para assistir no site da emissora (www.band.uol.com.br) e no BandPlay. Tem também o aplicativo oficial, F1 TV, onde apenas assinantes tem acesso.

