Horário da cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2024 e onde assistir hoje

Após semanas de competição intensa e emocionante, os maiores atletas do mundo estão prestes a dizer “au revoir” aos Jogos de Paris de 2024. A cerimônia de encerramento das Olimpíadas ocorre neste domingo, dia 11 de agosto, no Stade de France, com capacidade para 80.000 pessoas.

Que horas é a cerimônia de encerramento das Olimpíadas?

A cerimônia de encerramento dos jogos olímpicos será realizada no domingo, 11, a partir das 16 horas. A TV Globo, Sportv e Cazé TV transmitirão o evento - que deve durar um pouco mais de duas horas.

Semelhante à abertura, muitos detalhes sobre a cerimônia de encerramento foram mantidos em segredo.

Os espectadores podem esperar o desfile habitual de atletas, uma exibição das bandeiras das nações participantes e o abaixamento da bandeira olímpica. Uma parte da cerimônia de encerramento é dedicada à transferência da cidade-sede de Paris para Los Angeles, na qual a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, entregará a bandeira olímpica à prefeita de Los Angeles, Karen Bass.

A chama para os Jogos Paralímpicos, que acontecem de 28 de agosto a 8 de setembro, “será acesa logo após a Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos em Stoke Mandeville, o histórico berço do esporte paralímpico”, de acordo com o site das Olimpíadas.