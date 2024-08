As Olimpíadas de Paris chegarão ao fim em breve.

Quando acaba as Olimpíadas de Paris e horário do encerramento de 2024

As Olimpíadas de Paris de 2024 capturaram a atenção do mundo, mas todas as coisas boas, como dizem, devem chegar ao fim. Aqui está o que você deve saber enquanto a cobertura termina e Paris dá um afetuoso "adeus" aos jogos olímpicos.

Data do final das Olimpíadas de Paris

A Cerimônia de Encerramento será dia 11 de agosto, domingo, e está programada para começar às 14h da tarde, horário de Brasília, no Stade de France, ao norte de Paris. TV Globo e CazéTV fazem a transmissão.

O evento contará com destaques tradicionais, incluindo o desfile dos atletas e a entrega da bandeira olímpica aos organizadores dos Jogos de Los Angeles de 2028. Haverá uma cerimônia de entrega de medalhas — para a maratona feminina do início do dia.

É um cenário mais tradicional depois que o Rio Sena foi usado para a audaciosa cerimônia de abertura , mas não espere que seja sem graça. Ele apresenta o mesmo diretor artístico — Thomas Jolly.

Os organizadores disseram em uma declaração recente que o evento incluirá “mais de cem artistas, acrobatas, dançarinos e artistas de circo”.

Haverá apresentações musicais e a participação de cantores de renome mundial completará o cenário. Parte do show acontecerá no ar, enquanto os cenários gigantes, figurinos e efeitos de iluminação espetaculares levarão os espectadores a uma viagem no tempo, tanto passado quanto futuro.