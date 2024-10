Neste domingo, 20 de outubro, o público apaixonado por F1 vai assistir o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Circuito das Américas em Austin, no Texas. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. Leclerc vai liderar o grid de largada.

Que horas começa a corrida Fórmula 1 hoje?

O GP dos Estados Unidos começa às 9h, horário de Brasília, e no Brasil será transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Grande Prêmio do Circuito das Américas

Horário da corrida da f1 domingo no gp dos estados unidos 2024

O Circuit of The Americas é a única instalação construída especialmente nos Estados Unidos, projetada para sediar os principais campeonatos de automobilismo do mundo, incluindo Fórmula 1, MotoGP, NASCAR e muito mais.

A pista foi projetada* em 2010 por Tavo Hellmund , um ex-piloto e promotor americano, Kevin Schwantz , um ex-piloto profissional de motocicletas, com a assistência de Hermann Tilke , um engenheiro alemão que projetou e renovou um grande número de pistas de Fórmula 1 em todo o mundo. COTA é uma pista de corrida de 3,426 milhas, no sentido anti-horário, que recebeu sua primeira corrida de Fórmula 1 em 2012.

O belo projeto da torre de observação COTA surgiu da inspiração* dos raios de luz dos carros de corrida à noite, criada por Miró Rivera Architects.

Primeiro Grande Prêmio: 2012

Número de voltas: 56

Comprimento do circuito: 5.513 km

Distância da corrida: 308,405 km

Recorde de volta: 1:36.169 com Charles Leclerc

