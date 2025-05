Horário da corrida da F1 hoje: assistir o GP de Miami 2025

A F1 está de volta neste fim de semana com o Grande Prêmio de Miami, a primeira de três corridas nos EUA durante a temporada de 2025. A corrida deste domingo, 4 de maio, conta com 57 voltas no Autódromo Internacional de Miami. Toda a ação será transmitida ao vivo para o Brasil a partir das 17h (de Brasília).

Qual é o horário da corrida F1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 neste domingo vai começar às 17h, no horário de Brasília. Verstappen largará na frente no Grande Prêmio de Miami.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Após Oscar Piastri, da McLaren, conquistar vitórias consecutivas no Bahrein e na Arábia Saudita, a tabela de classificação da F1 sofreu uma pequena reviravolta, aumentando a emoção que se aproxima neste fim de semana em Miami. Piastri agora ocupa o primeiro lugar na classificação de pilotos, seguido pelo também piloto da McLaren, Lando Norris, e por Max Verstappen, da Red Bull.

Circuito Internacional de Miami

Um espetáculo de pista de rua. Com o Hard Rock Stadium como epicentro, o traçado de 5,41 km apresenta 19 curvas, três retas, três zonas de DRS e velocidades máximas de mais de 350 km/h. Há também mudanças de elevação, a principal delas entre as curvas 13 e 16, com a pista passando por uma rampa de saída e sob vários viadutos em terreno irregular. A chicane das curvas 14 e 15, por sua vez, tem uma abordagem em subida, com uma crista no meio, e depois desce na saída.

O Hard Rock Stadium sabe como dar um show – já sediou seis Super Bowls, duas World Series de Beisebol e inúmeros shows de rock.

Primeiro Grande Prêmio: 2022

Número de voltas: 57

Comprimento do circuito: 5.412 km

Distância da corrida: 308,326 km

Recorde de volta: 1: 29.708 Max Verstappen (2023)

>> quem são as esposas e namoradas dos pilotos da Fórmula 1