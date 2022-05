Horário da corrida da F1 hoje: transmissão do GP de Mônaco ao vivo

Em uma temporada completamente equilibrada na Fórmula 1, a rivalidade entre Charles Leclerc e Max Verstappen promete ganhar um novo capítulo neste domingo, 29 de maio, com a realização do Grande Prêmio de Mônaco, a sétima etapa da temporada, no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo. O horário da corrida da F1 hoje e onde assistir você confere abaixo no texto.

Qual é o horário da corrida da F1 hoje ao vivo?

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje, 29 de maio, vai começar às 10h, dez horas da manhã, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito de Mônaco, em Monte Carlo.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal BAND vai exibir o Grande Prêmio de Mônaco neste domingo, sob o comando de Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Max Wilson, além da reportagem de Mariana Becker diretamente de Mônaco.

Se você prefere assistir online, então deve acessar o site da emissora (www.band.uol.com.br), para assistir a retransmissão de imagens como e onde quiser, seja pelo computador, celular ou tablet. Se preferir, pode acessar o aplicativo BandPlay, disponível para Android ou iOS.

BAND: Sky: 13, 413 / Oi: 7, 607, 960 / Claro: 22, 522, 505 / Vivo: 226, 769, 223, 923, 19, 519 / BluTV: 243

Grid de largada do GP de Mônaco

Charles Leclerc garantiu a pole position e vai largar em primeiro lugar no GP de Mônaco deste domingo. Em segundo e terceiro lugar ficaram Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Perez, da Red Bul.

O treino classificatório novamente foi dominado pela Ferrari, com destaque para Charles Leclerc. Correndo em casa, o monegasco fez questão de garantir um bom resultado para deixar os moradores com orgulho.

No Q1, Zhou, Latifi, Stroll, Gasly e Albon foram eliminados, enquanto Verstappen e Leclerc seguiram disputando o tempo mais rápido. No fim das contas, o monegasco quem se garantiu na ponta da classificação.

Pelo Q2, foi Perez quem destacou-se pela Red Bull, deixando o amigo Verstappen para trás na classificação. Leclerc, entretanto, mais uma vez conquistou o tempo mais rápido, o melhor do fim de semana.

Por fim, no Q3, uma batida entre Sainz e Perez fez com que o treino acabasse mais cedo e assim Leclerc foi coroado com a pole position após fazer o tempo de 1m11s376. Verstappen ficou em quarto lugar.

Conheça o Circuito de Mônaco na F1

Com boutiques, hotéis e restaurantes caros ao seu redor, praias e prédios luxuosos, o Circuito de Mônaco recebe todos os anos no calendário da Fórmula 1 o Grande Prêmio de Mônaco.

Localizado em Monte Carlo, pequena cidade do principado de Mônaco, o circuito é na rua da cidade, ou seja, a corrida ganha um charme a mais com a beleza ao fundo e as paisagens naturais do pequeno principado monegasco.

O primeiro evento de automobilismo em Monte Carlo foi realizado em 1929, quando o empresário Antony Noghes decidiu realizar uma corrida apenas com sócios do Automóvel Clube de Mônaco nas ruas da cidade.

Com a popularidade do esporte cada vez maior no mundo, Antony decidiu fazer com que Monte Carlo ganhasse melhorias e alterações em suas ruas para receber corridas oficiais. Com o apoio do Príncipe Albert II, o sonho monegasco se realizou.

Hoje, com praias luxuosos, restaurantes e botiques caras, Mônaco é um dos destinos favoritos da Fórmula 1 e o que mais remete ao esporte. A etapa faz parte do calendário desde 1950.