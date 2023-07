Horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir o GP da Bélgica 2023

A Fórmula 1 realiza o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, 30 de julho, no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, a 12ª etapa da temporada. Charles Leclerc vai largar da pole na corrida da Fórmula 1 hoje depois que Verstappen sofreu punição. A transmissão começa às 10h, horário de Brasília, na Band. Aproveite e veja o grid de Largada da Fórmula 1 completo para a Bélgica.

Onde assistir a corrida da Fórmula 1 hoje na Bélgica

A corrida da Fórmula 1 hoje vai ser às 10h (Horário de Brasília) com transmissão da Band e Bandsports para todo o território nacional com Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Max Wilson.

Ligue a TV no canal da Band se você não quer perder nenhum minuto da disputa e também para ver quem vence a última prova antes das férias de agosto na Fórmula 1.

Também dá para assistir no site www.band.com.br, você só tem que se cadastrar de graça com o email e a senha para ter acesso à programação. Também é possível ver no Bandplay, no computador ou aplicativo do celular, Android ou iOS.

A previsão do tempo neste domingo indica chuva em Stavelot, na Bélgica. Será que teremos problemas na hora da largada? Pegue a sua capa de chuva, fique perto da televisão e fique de olho para acompanhar o seu piloto ou equipe favorita.

Por que Max Verstappen foi punido na corrida da Fórmula 1?

Foi Max Verstappen quem terminou na primeira posição do Q3 no treino classificatório de sexta-feira com a melhor volta, mas Charles Leclerc herdou a pole position porque o piloto da Red Bull foi punido por trocar a caixa de câmbio acima do permitido.

Verstappen fez o melhor tempo no treino, mas perdeu cinco posições e, por isso, vai largar em sexto lugar no grid de largada da Bélgica neste domingo. Charles Leclerc, vice-colocado, ficou com a primeira posição enquanto Sergio Perez, da Red Bull, e Lewis Hamilton, Mercedes, fecham as primeiras posições.

A Fórmula 1 informou que Verstappen fez a quinta montagem da caixa de câmbio antes da classificação, indicando que juntamente com as alocações de unidades de potência, os pilotos são limitados pelo regulamento sobre quantos componentes eles podem usar.

A Red Bull instalou no carro de Verstappen uma quinta linha de transmissão, componentes de mudança de marcha e componentes auxiliares para o fim de semana, responsável pela punição. Mesmo largando da parte de trás do grid, o piloto holandês provou que nada é impossível.

Como tá a classificação dos pilotos de Fórmula 1?

Com 118 pontos na diferença, Max Verstappen é quem lidera a classificação dos pilotos na Fórmula 1 até o início do Grande Prêmio da Bélgica, faltando apenas 11 rodadas para o fim da temporada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 289 pontos

2 Sergio Perez (Red Bull) – 171 pontos

3 Fernando Alonso (Aston Martin) – 139 pontos

4 Lewis Hamilton (Mercedes) – 135 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 92 pontos

6 George Russell (Mercedes) – 91 pontos

7 Charles Leclerc (Ferrari) – 84 pontos

8 Lando Norris (McLaren) – 63 pontos

9 Lance Stroll (Aston Martin) – 45 pontos

10 Oscar Piastri (McLaren) – 34 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 31 pontos

12 Pierre Gasly (Alpine) – 22 pontos

13 Alexander Albon (Williams) – 11 pontos

14 Nico Hulkenberg (Haas) – 9 pontos

15 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 5 pontos

16 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 4 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 2 pontos

18 Kevin Magnussen (Haas) – 2 pontos

19 Logan Sargeant (Williams) – 0 pontos

20 Nyck De Vries (AlphaTauri) – 0 ponto

21 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) – 0 ponto

