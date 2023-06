Horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir o GP do Canadá hoje

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador pela oitava etapa da temporada 2023, no Grande Prêmio do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Hoje, 18 de junho, Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro lugar após conquistar a pole position. O horário da corrida da Fórmula 1 hoje e onde assistir você confere a seguir.

Horário da corrida da Fórmula 1 no Canadá hoje

O Grande Prêmio do Canadá na Fórmula 1 vai ser às 15 horas da tarde pelo horário de Brasília, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

Para assistir, basta sintonizar o canal BAND, na TV aberta, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Esta é a terceira prova da temporada 2022 na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos na disputa.

Se preferir, você também pode acompanhar a corrida deste domingo no Canadá de maneira online, tanto pelo site oficial da Band (band.uol.com.br) ou o aplicativo BandPlay. A rádio BandNewsFM também vai contar com lances.

Horário: 15 horas

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita

Grid de largada hoje F1 no GP do Canadá

Em uma qualificação molhada e selvagem no circuito Gilles Villeneuve, o piloto da Red Bull alcançou sua 25ª pole position na carreira na F1. Nico Hulkenberg tinha conquistado a segunda posição, mas sofreu punição e cedeu seu lugar para Alonso. Hamilton subiu para a terceiro.

Sim, Nico Hulkenberg conseguiu um belíssimo segundo lugar para a Haas na classificação, mas por ter desrespeitado o delta mínimo da bandeira vermelha, o piloto da Haas foi punido com três posições no grid e agora larga de P5.

Foi um dia de surpresa em um circuito molhado de Montreal, com Sergio Perez e Charles Leclerc eliminados no final do Q2.

O grid traz George Russel em quarto, Nico em quinto, Esteban Ocon em sexto, enquanto Lando Norris começa a corrida da Fórmula 1 de domingo em sétimo.

+ Grid de largada da Fórmula 1 completo

Circuito Gilles Villeneuve - corrida Fórmula 1

Localizado em Montreal, no Canadá, o Circuito Gilles Villeneuve exigirá dos pilotos 70 voltas na pista de 4,361 quilômetros. Ao todo, são treze curvas, onde a pista é fluída e muito rápida para os pilotos da prova em questão.

A pista de Montreal foi construída em 1967, mas só passou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 em 1978, onde o nome é uma homenagem para o piloto canadense Gilles Villeneuve, piloto cuja primeira vitória na Fórmula 1 foi justamente em casa, no Canadá.

Inicialmente, a pista foi criada para receber os eventos esportivos da Expo 67 World's Fair e os Jogos Olímpicos de Verão daquele ano. Porém, com os eventos terminados, a pista passou a ser inserida dentro do espaço para receber corridas de automobilismo.

