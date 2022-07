Horário da corrida da Fórmula 1 hoje e onde assistir GP da Áustria 2022

Pilotos correm neste domingo, 10 de julho, pela décima primeira etapa da Fórmula 1, com Max Verstappen, da Red Bull, largando em primeiro

Para não perder nenhuma emoção, saiba qual é o horário da corrida da Fórmula 1 hoje! Os pilotos pisam no acelerador neste domingo, 10 de julho, para correr o Grande Prêmio da Áustria, a primeira décima etapa da temporada pelo Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. Aqui estão todas as informações que você precisa para ficar por dentro da corrida da Fórmula 1 hoje.

Serão 71 voltas no circuito de Red Bull Ring de 4,318 quilômetros. Max Verstappen (Red Bill) vai largar em primeiro lugar, com Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari) ao lado no pódio.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 hoje?

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje vai ser à 10 horas, pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

O canal da BAND, detentor dos direitos de imagem na temporada, é quem exibe as emoções da Fórmula 1 neste domingo para TODOS os estados do Brasil. A transmissão terá o comando de Sérgio Maurício na narração, comentários de Max Wilson e Reginaldo Leme e reportagem de Mariana Becker.

Para o torcedor que prefere assistir online, o site da emissora (www.band.uol.com) retransmite as imagens do canal de graça para todos os usuários, além do aplicativo BandPlay, disponível gratuitamente para Android ou iOS.

Outra opção é a emissora de rádio BandNewsFM.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Onde assistir: BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM

Local: Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria.

Qual é o grid de largada da F1 hoje?

Max Verstappen, da Red Bull, terminou a corrida sprint do fim de semana em primeiro lugar e por isso vai largar em primeiro lugar neste domingo. Ficaram no pódio os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A prova contou com grandes emoções na pista de Spielberg. O holandês comandou facilmente a ponta da pista, enquanto Leclerc e Sainz chegaram a brigar pela vice-liderança. A Mercedes terminou mais uma vez com Russell em vantagem.

Bottas fez bom tempo e garantiu-se em 10º lugar, mas ele vai largar na última posição porque trocou peças de componentes da unidade de potência no seu motor, o que ocasiona para a equipe da Alfa Romeo uma pequena punição, colocando o finlandês na parte de trás do grid.

Confira o grid de largada da Fórmula 1 completo para o GP da Áustria.

Conheça o Circuito de Red Bull Ring na Áustria

Com 71 voltas, o Circuito de Red Bull Ring de 4,318 quilômetros, na cidade de Spielberg, é a grande atração do fim de semana na Fórmula 1. Esta é apenas a décima primeira etapa da temporada.

O circuito na cidade de Spielberg foi criado em 1969 com o intuito de substituir o circuito de aeródromo de Zeltweg. Porém, o que deveria ser apenas utilizado como função de receber aeronaves, passou a integrar o círculo oficial da maior competição de automobilismo na história.

Em 1995, o espaço foi reformado por Hermann Tilke, com a idealização de recriar uma pista moderna e de corrida mais curta para receber disputas de automobilismo. Foi aí que, em dois anos depois, o primeiro Grand Prix foi realizado no Red Bull Ring, com a vitória de Jacques Villeneuve.

O circuito tem oito curvas, sendo Rindt, nomeada para o primeiro campeão austríaco de Fórmula 1, é a mais famosa de todas. A pista é pequena, mas possui aos competidores voltas curtas, e subidas desafiadores e até ladeiras que exigem atenção.