Grid de largada da Fórmula 1: classificação para o GP da Áustria 2022

Com o apoio extra da torcida laranja, Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint neste sábado, 9 de julho, e garantiu a primeira posição no Grid de largada da Fórmula 1! O piloto vai largar em primeiro no Grande Prêmio da Áustria de amanhã, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. Confira o grid para domingo a seguir no texto.

Completam o pódio Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari). Esta é a segunda prova com corrida sprint na temporada. A próxima será no Brasil, em novembro.

Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã na Áustria 2022

Max Verstappen, da Red Bull, venceu a corrida sprint neste sábado e vai largar em primeiro lugar amanhã, no Grande Prêmio da Áustria pelo Circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Completam o pódio no grid de largada da Fórmula 1 Charles Leclerc e Carlos Sainz, ambos da Ferrari, em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Classificação do GP da Áustria 2022 – Grid de largada da Fórmula 1

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º George Russell (Mercedes)

5º Sergio Perez (Red Bull)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Kevin Magnussen (Haas)

8º Lewis Hamilton (Mercedes)

9º Mick Schumacher (Haas)

10º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Daniel Ricciardo (McLaren)

13º Lance Stroll (Aston Martin)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Pierre Gasly (AlphaTauri)

16º Alexander Albon (Williams)

17º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Sebastian Vettell (Aston Martin)

20º Fernando Alonso (Alpine)

Como foi a corrida sprint na Áustria? – Grid de largada da Fórmula 1

A corrida sprint é a grande novidade na temporada! Uma versão reduzida de 25 até 30 minutos, serve para definir o grid de largada da Fórmula 1. Em sábado ensolarado em Spielberg, no Circuito Red Bull Ring, a torcida recebeu de braços abertos os pilotos na prova.

O intuito da prova é dar emoção para a temporada. E foi exatamente assim no comecinho da sprint race deste sábado com Fernando Alonso apresentando problemas no carro, assim como Zhou Guanyu, com os dois largando no pit lane.

A largada de Verstappen foi espetacular. O holandês da Red Bull assumiu facilmente a liderança da corrida, com Leclerc assumindo a vice-liderança e Sainz logo atrás, em dobradinha da Ferrari. Já Pierre Gasly bateu na largada após Hamilton tocar no carro do francês da AlphaTauri. Ambos conseguiram retomar a corrida.

Houve também o embate e a disputa de posições entre as Ferarris, entre Sainz e Leclerc. O monegasco permaneceu na vice-liderança, enquanto o espanhol segurou-se atrás do colega de equipe.

Na volta 11, Vettel acabou escapando da pista após ser tocado por Albon, mas retornou até a prova. A bandeira amarela foi acionada no mesmo instante, mas o tetracampeão retornou e a bandeira verde liberou a corrida.

Perez, que vinha em sequência de vitórias e boas posições desde Mônaco, não conseguiu se firmar na parte de cima do grid. Hamilton também teve problemas ao tentar ultrapassar Schumacher.

Na reta final da corrida, entre as voltas 20, Verstappen se manteve na liderança sem maiores dificuldades enquanto Leclerc tentou alcançar o atual campeão da Fórmula 1, mas sem sucesso. As disputas realmente aconteceram na parte de trás da classificação.

Com as 23 voltas concluídas, o piloto da Red Bull se manteve na primeira posição para largar em primeiro lugar amanhã.

Que horas vai começar o GP da Áustria?

A corrida da Fórmula 1 neste domingo, 10 de julho, tem início às 10h, dez horas da manhã, pelo horário de Brasília, no Grande Prêmio da Áustria.

Correndo no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, os vinte pilotos disputam a décima primeira etapa da temporada na Fórmula 1. O torcedor pode assistir as emoções da corrida na BAND, pela TV aberta, responsável por transmitir com exclusividade.

Sérgio Maurício comanda a narração, enquanto Reginaldo Leme e Max Wilson comentam, enquanto Mariana Becker realiza a reportagem.

Para assistir online é só sintonizar o site da BAND (www.band.uol.com) ou o aplicativo BandPlay, disponível de graça no Android e iOS.

