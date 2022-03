Horário da corrida da Fórmula 1 hoje: onde assistir GP da Arábia Saudita

Chegou a hora de acompanhar a segunda corrida do ano na Fórmula 1 em 2022. O Grande Prêmio da Arábia Saudita será realizado na tarde deste domingo, 27 de março, no Circuito de Jeddah, na cidade de Gidá. Sergio Perez, da Red Bull, vai largar em primeiro lugar após fazer a pole position. O horário da corrida da Fórmula 1 hoje e onde assistir você confere a seguir.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 hoje

O Grande Prêmio da Arábia Saudita hoje vai começar a partir das 14 horas, duas horas da tarde (Horário de Brasília), no Circuito de Jeddah, pela segunda prova do ano na Fórmula 1. A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND na TV aberta para todo o Brasil.

O canal vai transmitir ao vivo a corrida neste domingo com a narração de Reginaldo Leme e Max Wilson. Se você prefere acompanhar online, basta sintonizar o site da Band (band.uol.com.br) ou o aplicativo BandPlay.

Para acompanhar o reprise da corrida, pode assistir através do BandSports, disponível na TV paga, a partir das 22h (Horário de Brasília).

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 (APENAS PARA SAO PAULO)

Aplicativo BandPlay

Rádio BandNews FM

Site oficial da Band (band.uol.com.br)

Grid de largada no GP do Bahrein hoje

Sergio Perez, da Red Bull, fez a volta mais rápida e conquistou a primeira pole position da sua carreira. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, vão largar em segundo e terceiro lugar respectivamente.

O sábado no treino de classificação foi repleto de emoções e muita ação. O primeiro tempo contou com a Ferrari dominando a corrida com a dupla de pilotos, enquanto a Mercedes tentava reagir. Nicholas Latifi, da Williams, acabou batendo na proteção da pista e ficou fora, assim como o campeão Lewis Hamilton, que foi eliminado.

No Q2, entretanto, o acidente foi com Schumacher, da Haas, que bateu após passar pelas zebras da pista de Jeddah, preocupando torcedores. A bandeira vermelha foi acionada na pista, e os pilotos precisaram deixar o circuito com o treino parado por mais de meia hora. Ao fim, mais uma vez a Ferrari se deu bem.

Por fim, chegou a hora de definir as primeiras fileiras. Verstappen veio bem, mas logo foi dominado por Leclerc com apenas um minuto. Entretanto, Perez foi a surpresa do dia e, com o tempo de 1m28s200, fez a pole position.

+Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Arábia Saudita 2022

Circuito Internacional do Bahrein

O Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado no Circuito de Jeddah, vai contar com 50 voltas de 6.174m com os pneus sendo C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios), e 3 zonas de DRS.

O espaço do circuito de rua, localizado em Corniche, na cidade de Gidá, na Arábia Saudita, está próximo da área de resort costeira de 30 km, projetada pela empresa Tilke. Com o clima quente da Arábia Saudita, a pista de Jeddah exige muita rapidez dos pilotos. As velocidades médias no circuito são de 250 km/h, além de contar também com 27 curvas, tornando-se a pista com o maior número de curvas no calendário.

No ano passado, em 2021, a Lewis Hamilton faturou a vitória em Jeddah ao superar o seu rival Max Vesrtappen na busca pelo título. Entretanto, a corrida contou com grandes polêmicas principalmente pela produção da própria pista.