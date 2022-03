Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP da Arábia Saudita 2022

Sergio Pérez, da Red Bull, fez a pole position neste sábado (26/03) e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, a segunda etapa de 2022 na Fórmula 1. Confira a seguir como ficou o grid de largada da Fórmula 1 no Circuito de Jeddah e tudo sobre a corrida.

Como ficou o grid de largada da Fórmula 1? Pole position de amanhã

Sergio Pérez, da Red Bull, é o pole position e vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Arábia Saudita amanhã. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, fecham o pódio do treino classificatório.

O cenário se repetiu também neste treino de classificação. No Q1, a Ferrari dominou a pista de Jeddah, assumindo a ponta com Leclerc e Carlos Sainz. Já Nicholas Latifi acabou batendo na proteção da curva e a bandeira vermelha apareceu. A surpresa foi Lewis Hamilton, da Mercedes, que não conseguiu permanecer na zona de classificação e foi eliminado logo na primeira corrida, junto com Aibon, Hulkenberg, Latifi e Tsunoda.

No Q2, novamente Leclerc assumiu a ponta com o tempo de 1m28s883. Já Russell, da Mercedes, conseguiu largar bem e chegou a aparecer em terceiro lugar. A Red Bull, entretanto, logo tomou a ponta ao marcar o segundo tempo mais rápido com Verstappen e Sergio Perez. Com cinco minutos, Mick Schumacher acabou batendo e novamente a bandeira vermelha entrou em cena. Por fim, foram eliminados Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher e Stroll.

O início do Q3 foi quente e não apenas pelo clima de Jeddah. A Mercedes chegou bem com Norris, enquanto novamente a Ferrari assumiu a ponta com a dupla de pilotos. Já Verstappen, o atual campeão, não largou bem.

Com apenas um minuto para o fim do treino classificatório, as posições pareciam se decidir cada vez mais. Sainz e Leclerc contaram com o tempo mais rápido, mas o monegasco conseguiu tomar a ponta até que Perez conseguiu a volta mais rápida com o tempo de 1m28s200, tendo a primeira pole da sua carreira.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã completo

1º Sergio Perez (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Max Verstappen (Red Bull)

5º Esteban Ocon (Alpine)

6º George Russell (Mercedes)

7º Fernando Alonso (Alpine)

8º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9º Pierre Gasly (AlphaTauri)

10º Kevin Magnussen (Haas)

11º Lando Norris (McLaren)

12º Daniel Ricciardo (McLaren)

13º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

14º Michael Schumacher (Haas)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Lewis Hamilton (Mercedes)

17º Alexander Albon (Willians)

18º Nico Hulkenberg (Aston Martin)

19º Nicholas Latifi (Wiliams)

20º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Que horas é o GP da Arábia Saudita em 2022?

A largada do Grande Prêmio da Arábia Saudita vai ser às 14h, pelo horário de Brasília, no Circuito de Jeddah. Esta é a segunda prova da temporada 2022 na Fórmula 1.

O torcedor pode acompanhar a corrida deste domingo na BAND, pela TV aberta para todo o Brasil, além do aplicativo BandPlay, disponível para Android e iOS e o site da BAND (www.band.uol.com.br).

O canal BandSports, presente em operadoras de TV por assinatura, vai passar o reprise da corrida a partir das dez horas da noite, pelo horário de Brasília.

14 horas da tarde – Corrida do GP da Arábia Saudita 2022 – BAND, BandPlay, BandNewsFM e Site da Band

Circuito de Jeddah

O Grande Prêmio da Arábia Saudita, realizado no Circuito de Jeddah, exigirá dos pilotos 50 voltas de 6.174m com os pneus disponíveis sendo C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios), com 3 zonas de DRS.

O espaço do circuito de rua, localizado em Corniche, na cidade de Gidá, na Arábia Saudita, está próximo da área de resort costeira de 30 km, projetada pela empresa Tilke. Com o clima quente da Arábia Saudita, a pista de Jeddah exige muita rapidez dos pilotos. As velocidades médias no circuito são de 250 km/h, além de contar também com 27 curvas, tornando-se a pista com o maior número de curvas no calendário.

No ano passado, em 2021, a Lewis Hamilton faturou a vitória em Jeddah ao superar o seu rival Max Vesrtappen na busca pelo título. Entretanto, a corrida contou com grandes polêmicas principalmente pela produção da própria pista.

