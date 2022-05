Horário da corrida da Fórmula 1 hoje: onde assistir o GP de Miami da F1

Pela primeira vez, a F1 corre em Miami, enquanto a expansão do circuito de corridas de primeira linha nos Estados Unidos continua, com o Grande Prêmio de Miami de 2022 sendo exibido no domingo, 8 de maio, ao vivo da bela e ensolarada Flórida. O horário da corrida da Fórmula 1 hoje será às 16h30 do horário de Brasília.

Aqui está um guia de como você pode assistir ao Grande Prêmio de Miami em Miami via transmissão on-line ao vivo.

Qual é o horário da corrida da Fórmula 1 hoje?

A corrida da Fórmula 1 hoje vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, no Autódromo Internacional de Miami. O GP de Miami acontece neste domingo, 8 de maio de 2022, sendo a quinta prova da temporada na Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position no treino e por isso vai largar em primeiro lugar.

Os espectadores do Brasil podem assistir a toda a ação da F1 na Band, o canal dedicado à F1. A narração é de Sérgio Maurício com comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson.

Se você não pode assistir pela TV, então pode acompanhar pelo site oficial da emissora (www.band.uol.com.br) de graça com as imagens ao vivo, ou então pelo aplicativo BandPlay.

A partir das 20h, o canal BandSports reprisa a corrida na TV fechada.

Corrida da Fórmula 1 hoje

Horário: 16h30

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com)

Rádio BandNewsFM

Grid de largada da Fórmula 1 hoje

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a primeira posição e por isso vai largar na parte da frente, junto com Carlos Sainz, seu companheiro de equipe.

Max Verstappen, atual campeão, ficou em terceiro lugar, enquanto Sergio Perez, também da Red Bull, vem em quarto lugar no grid de largada.

Destaque para Hamilton, da Mercedes, que conquistou o sexto lugar, desbancando até mesmo o seu companheiro de equipe George Russell.

O treino classificatório foi de grandes emoções no último sábado, contando também bom Bottas garantindo-se em boa posição.

Calendário Fórmula 1 2022

Existem 22 eventos no cronograma da F1 para 2022, uma corrida a menos de igualar a marca do calendário mais longo da F1.

A temporada começou no Bahrein em 20 de março e terminará com o já habitual Grande Prêmio de Abu Dhabi, embora um pouco mais cedo do que o habitual, em novembro. Este será o fim mais cedo da temporada de Fórmula 1 desde que terminou em 4 de novembro de 2013.

Retornando à lista de 2022 da F1 estão os Grandes Prêmios do Canadá e do Japão, ambos cancelados em 2021 em meio às consequências da pandemia de coronavírus.

O calendário também marca a viagem inaugural do Grande Prêmio de Miami, a primeira de duas corridas nos Estados Unidos em 2022, com o GP dos Estados Unidos em outubro.

O Grande Prêmio da Rússia, originalmente marcado para 25 de setembro, foi cancelado após a invasão russa da Ucrânia.

Acompanhe tudo sobre a F1 no DCI