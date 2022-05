Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã: classificação para GP de Miami

Veja o resultado completo do treino classificatório neste sábado e onde cada piloto vai largar no Grande Prêmio de Miami amanhã

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a volta mais rápida no treino classificatório neste sábado, 7 de maio, e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio de Miami amanhã, no Autódromo Internacional de Miami. Completam o pódio Carlos Sainz, também da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Confira como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã.

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, conquistou a pole position ao fazer a volta mais rápida no treino de classificação deste sábado e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, no GP de Miami, a quinta prova da temporada 2022 da Fórmula 1. Complementam o pódio Carlos Sainz, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

Depois de uma etapa de corrida sprint em Ímola, o treino classificatório voltou para Miami na Fórmula 1. Neste sábado ensolarado, o Q1 foi de grandes emoções. Esteban Ocon, que bateu o carro no terceiro treino livre, ficou de fora do treino.

Magnussen fez boa largada, mas a Ferrari logo assumiu a ponta da primeira etapa do treino. Russell, da Mercedes, também saiu bem e conseguiu colocar a equipe na frente, assim como Verstappen, o atual campeão.

Hamilton, que não vem fazendo uma boa temporada, conseguiu passar para a próxima etapa, mas Magnussen, Zhou Guanyu, Albon e Latifi foram eliminados.

Pelo Q2, mais uma vez a Ferrari se deu bem, mas desta vez com Carlos Sainz no início. Verstappen, surpreendendo os próprios torcedores, fez bonito e bateu o tempo das Ferraris. O monegasco Leclerc, entretanto, conseguiu assumir a primeira posição com o tempo mais rápido. Norris, da McLaren, conseguiu seguir para a última etapa nos minutos finais, enquanto Russell foi eliminado. Verstappen ficou em segundo lugar.

Por fim, no Q3, chegou a hora de decidir a pole position. Leclerc entrou na pista e fez o tempo de 1m29s055. Porém, Verstappen tomou a liderança ao fazer 1m28s991, deixando o monegasco para trás.

Próximo da bandeirada, Leclerc e Sainz entraram na pista pela última vez para tentar passar o tempo do atual campeão.

Nos minutos finais, a Ferrari conseguiu a dobradinha com Leclerc e Sainz na primeira fila. O monegasco aproveitou o erro de Verstappen e conquistou a pole position sob o tempo de 1m28s796.

Sainz fechou em segundo lugar e Verstappen ficou em terceiro lugar.

Grid de largada da Fórmula 1 de amanhã – GP de Miami 2022

1º Charles Leclerc (Ferrari)

2º Carlos Sainz (Ferrari)

3º Max Verstappen (Red Bull)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

6º Lewis Hamilton (Mercedes)

7º Pierre Gasly (AlphaTauri)

8º Lando Norris (McLaren)

9º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10º Lance Stroll (Aston Martin)

11º Fernando Alonso (Alpine)

12º George Russell (Mercedes)

13º Sebastian Vettel (Aston Martin)

14º Daniel Ricciardo (McLaren)

15° Mick Schumacher (Haas)

16º Kevin Magnussen (Haas)

17º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

18º Alexander Elbon (Williams)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Esteban Ocon (Alpine)

Horário do GP de Miami na Fórmula 1 em 2022

O Grande Prêmio de Miami vai começar às 16h30, pelo horário de Brasília, diretamente do Autódromo de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

Esta é a quinta prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Além disso, a etapa de Miami faz a sua estreia no calendário da competição, tornando-se a segunda prova realizada nos Estados Unidos.

O canal da BAND, pela TV aberta, é quem transmite a corrida ao vivo para todo o Brasil neste domingo, disponível para todos os estados do país.

Se você não pode assistir pela televisão, pode acompanhar online pelo site (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo oficial Band Play. Se preferir, tem também os melhores momentos no BandNewsFM.

O Autódromo Internacional de Miami vai exigir 57 voltas dos pilotos neste domingo. O circuito de rua foi restaurado oficialmente para a prova deste fim de semana.

