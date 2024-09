Horário da corrida de F1 domingo no GP do Azerbaijão 2024

Neste domingo, 15 de setembro, ocorre o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, Circuito de Baku. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário.

A Ferrari conquistou a pole position.

A 18ª rodada da temporada de F1 de 2024, o GP da Azerbaijão, começa às 8h, horário de Brasília. No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio "no capricho" e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Baku foi o mais novo circuito de rua a ser adicionado ao calendário da Fórmula 1, antes da introdução do Grande Prêmio de Las Vegas. A pista rapidamente se tornou a favorita dos fãs desde sua introdução, e se junta às fileiras de outros circuitos de rua icônicos como Mônaco, Melbourne, Cingapura e, em breve, Vegas.

Para ter ideia, o O primeiro Grand Prix em Baku foi realizado em 2016 como o European Grand Prix. Desde então, tornou-se um evento estabelecido e foi renomeado para Azerbaijan Grand Prix.

Comprimento do circuito 6.003 km

Número de voltas 51

Distância da corrida 306,049 km

Recorde de volta 1:43.009 - Leclerc (2019)