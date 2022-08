Horário da corrida F1 hoje e onde assistir GP da Bélgica 2022 de graça

Aperte os cintos porque as emoções da Fórmula 1 estão de volta! Os pilotos disputam neste domingo, 28 de agosto, o Grande Prêmio da Bélgica no Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, a décima quarta etapa da temporada. O horário da corrida F1 hoje vai ser às 10h (Horário de Brasília), com Carlos Sainz largando na ponta. Aqui estão as informações que você precisa para ficar por dentro da corrida da Fórmula 1 de hoje.

Serão 44 voltas do Circuito de Spa-Francorchamps de 7.004 quilômetros. Carlos Sainz (Ferrari) larga em primeiro, com Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Alpine) em segundo e terceiro respectivamente.

Horário da corrida F1 hoje no GP da Bélgica

O horário da corrida da Fórmula 1 hoje é 10h pelo horário de Brasília, diretamente do Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot, na Bélgica.

Pela TV aberta, o canal da BAND é quem transmite o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, desde os bastidores da corrida até a premiação ao fim da prova para TODOS os estados do Brasil. Sérgio Maurício comanda a narração, enquanto Max Wilson e Reginaldo Leme comentam a corrida.

Para aquele torcedor que gosta de assistir online pelo celular ou computador, a opção é acessar o site www.band.uol.com e assistir de graça por tempo real. O aplicativo BandPlay também está disponível gratuitamente para Android e iOS.

1 – O primeiro passo para assistir a corrida de graça pelo celular é acessar o aplicativo da BAND ou o próprio site pelo navegador. Assim que abrir o site, o anúncio para assistir a corrida ao vivo da Fórmula 1 estará disponível, por isso é só clicar. O torcedor precisa realizar o seu cadastro no portal da emissora, também de graça e sem pagar nada. Só assim vai poder acompanhar a corrida.

No entanto, se não conseguir entrar, aí é necessário clicar no ícone escrito “AO VIVO”, na parte de cima. Se preferir, pode clicar no menu com três tracinhos à esquerda, clicar em “Assista”.

2- Para assistir a corrida da Fórmula 1 hoje ao vivo, é preciso realizar um pequeno cadastro no site da BAND. Basta inserir o seu e-mail e a senha, e pronto. O torcedor já está apto para assistir a programação da corrida ao vivo sem pagar nada.

Como ficou o grid de largada da Fórmula 1?

Max Verstappen fez o tempo mais rápido no treino classificatório e dominou com extrema facilidade a pista de Spa, mas é Carlos Sainz, da Ferrari, quem vai largar em primeiro neste domingo, correndo na Bélgica.

Isso porque Verstappen tomou punição por trocar compostos do seu carro e, por isso, o espanhol assume a ponta. No treino do último sábado Red Bull e Ferrari dominaram as pistas, enquanto a Mercedes correu por fora.

Perez, Sainz, Leclerc e Verstappen assumiram facilmente as primeiras posições, enquanto Hamilton lutou para alcançar as primeiras posições e garantir a classificação para o Q2 e Q3 com o seu carro. Ao fim da prova, Perez herdou o segundo lugar e Fernando Alonso também se saiu bem, por isso vai largar em terceiro.

Verstappen e Leclerc largam no fim do grid da Fórmula 1

A prova da Bélgica pode ter um vencedor bem diferente do que o torcedor espera. Isso porque Verstappen e Leclerc, favoritos na temporada pelo título, vão largar na parte de trás do grid neste domingo por punições.

Isso porque a Red Bull e a Ferrari foram penalizadas por mudanças nos elementos da unidade de potência, e por isso, de acordo com o regulamento da FIA, terão de largar na parte de trás do grid. Verstappen estará em 15º enquanto Leclerc vai para 16º lugar.

Além dos favoritos, também foram penalizados Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Guanyu Zhou, e Valtteri Bottas.

Para Verstappen, Norris, Ocon e Bottas, os novos motores são de combustão interna, turbocompressores e MGU-Hs, segundo informações da Fórmula 1, garantindo limite máximo na temporada. Enquanto isso, Leclerc, Bottas e Schumacher terão novas caixas de câmbio e cassetes. Para Leclerc, um novo depósito de energia também foi detectado.

Circuito Spa-Francorchamps, em Stavelot

Um dos mais famosos na Fórmula 1, o Circuito Spa-Francorchamps, localizado em Stavelot, na Bélgica, recebe a décima quarta prova da temporada 2022 neste domingo, exigindo 44 voltas do Circuito de 7.004 quilômetros.

Construída em 1921 sob ideia dos designers Jules de Thier e Henri Langlois van Ophem, o local contou com a ajuda das estradas públicas entre as cidades de Francorchamps, Malmedy e Stavelot para criar o circuito de 14,9 km, entre as florestas e colinas. Em 1979, ela foi reconstruída em um novo circuito com metade do tamanho original, de 7.004 km.

A primeira prova no circuito da Bélgica aconteceu em 1950, ou seja, é um dos sete a integrar o calendário da Fórmula 1 desde o primeiro ano, com vitória de Juan Manuel Fangio.

Hoje, o recorde pertence a Valtteri Bottas, em 2018, sob o tempo de 1m46s286.

