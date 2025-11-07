Horário da corrida Sprint da F1 em Interlagos hoje

É hora da emoção da sprint! O Grande Prêmio de São Paulo realiza nesta sexta-feira, 7 de novembro, a Sprint e com todos os pilotos na pista. A prova vai ter transmissão ao vivo.

Veja os horários da Fórmula 1 em São Paulo.

Que horas é a corrida sprint hoje?

O horário da corrida sprint hoje em São Paulo vai ser às 15h30 (horário de Brasília), no Circuito de Interlagos. O torcedor pode assistir a corrida sprint na Band, Bandsports, no site da emissora e no Bandplay ao vivo.

TV aberta: a Band transmite a corrida sprint para todo o Brasil de graça com narração de Sérgio Maurício.

TV paga: entre operadoras por assinatura, a Bandsports transmite também a sprint para todo o país.

Online: o site www.band.com.br e a plataforma Bandplay disponibilizam a retransmissão com imagens da Band, na TV aberta, de graça e em tempo real para os usuários.

Classificação para a corrida sprint hoje.

O que é uma corrida sprint de Fórmula 1?

Uma corrida sprint é uma prova curta de 100 km, cerca de um terço da distância de um Grande Prêmio típico, com duração aproximada de 30 minutos. Essa distância menor favorece uma corrida mais dinâmica e menos estratégica. Diferentemente de um Grande Prêmio, uma corrida sprint não tem paradas nos boxes. É uma disputa acirrada e agressiva do início ao fim.

Durante um fim de semana tradicional de Grande Prêmio, os pilotos de F1 vão à pista para cinco sessões: três sessões de treinos livres de uma hora (duas na sexta-feira e outra no sábado), uma sessão de classificação de uma hora no sábado e o evento principal do Grande Prêmio no domingo.

Em um fim de semana de corrida sprint, duas dessas sessões de treinos livres são eliminadas. Em vez disso, há uma sessão de treinos livres na sexta-feira, seguida por uma sessão de qualificação que define o grid para a corrida sprint. Essa sessão de qualificação substitui a segunda sessão de treinos livres. A corrida sprint propriamente dita acontece no sábado, em vez da habitual terceira sessão de treinos livres. A qualificação para o Grande Prêmio acontece normalmente no sábado, seguida pelo Grande Prêmio no domingo.