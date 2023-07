Horário da corrida sprint F1 hoje na Band e classificação - 29/07

É hora da emoção da sprint! O Grande Prêmio da Bélgica realiza pela primeira vez a sprint race na Fórmula 1, no Circuito Spa-Francorchamps, com todos os pilotos na pista. Neste sábado, 29 de julho, o horário da corrida sprint vai ser às 11h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país na TV e internet.

O novo formato da sprint na Fórmula 1 este ano está totalmente diferente. O resultado da sprint não interfere em nada na corrida de amanhã, ou seja, o grid de largada foi definido na sexta, com o treino classificatório tradicional.

A sprint premia os oito primeiros da classificação com pontos extras, onde o primeiro leva oito pontos, o segundo sete e assim sucessivamente.

Qual é o horário da corrida sprint hoje?

O horário da corrida sprint na Bélgica vai ser às 11h30 (horário de Brasília), no Circuito Spa-Francorchamps, logo depois da qualificatória que define o grid de largada para a sprint. O torcedor pode assistir a corrida sprint na Band, Bandsports, no site da emissora e no Bandplay ao vivo.

Esta é a primeira vez que o GP da Bélgica tem a corrida sprint na programação. O tradicional treino classificatório mudou para sexta-feira, enquanto no sábado a classificação e a sprint acontecem com todos os pilotos e sem a previsão de chuva. O sol apareceu para deixar o dia ainda mais quente na Fórmula 1.

Localizada em Stavelot, na Bélgica, o Circuito de Spa-Francorchamps, com 7.004 quilômetros, é cercado por belas paisagens naturais. Este será o palco da Fórmula 1 no fim de semana com treinos, a sprint e a corrida no domingo com 44 voltas exigidas.

TV aberta: a Band transmite a corrida sprint para todo o Brasil de graça com narração de Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

TV paga: entre operadoras por assinatura, a Bandsports transmite também a sprint para todo o país.

Online: o site www.band.com.br e a plataforma Bandplay disponibilizam a retransmissão com imagens da Band, na TV aberta, de graça e em tempo real para os usuários.

Classificação para a corrida sprint hoje

A temporada de Max Verstappen na Fórmula 1 é espetacular. Depois de conquistar a pole position, o holandês não dá espaço para a concorrência e, mais uma vez, conquistou a pole position para a sprint race neste sábado. O piloto da Red Bull vai largar em primeiro lugar, seguido de Oscar Piastri, da McLaren, e Carlos Sainz, da Ferrari.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piatri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Sérgio Perez (Red Bull)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. George Russell (Mercedes)

11. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

12. Alexander Albon (Williams)

13 Logan Sargeant (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20. Nico Hülkenberg (Haas)

