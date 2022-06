Lewis Hamilton é brasileiro? Entenda o título do piloto no Brasil

enSem esconder o amor e a admiração que tem pelo Brasil, os torcedores da Fórmula 1 frequentemente se perguntam se Lewis Hamilton é brasileiro ou não. O piloto da Mercedes já venceu sete vezes o Mundial, tido como um dos maiores campeões da história ao lado de Michael Schumacher. Conheça mais sobre Hamilton e entenda a paixão pelo Brasil do piloto.

Lewis Hamilton é brasileiro?

O amor que o piloto tem pelo Brasil fica cada vez mais inquestionável. Porém, mesmo com todas as evidências, Lewis Hamilton não é brasileiro. Na verdade, o piloto de 37 anos é britânico. Hamilton nasceu em Stevenage, no Reino Unido. Sua mãe, Carmen, e o pai, Anthony, se separaram quando ele tinha apenas dois anos. Aos 12 anos ele se mudou para Londres para morar com o pai e a madrasta Linda.

No entanto, em 9 de junho de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de André Figueiredo (PDT-CE) que concede o título de cidadão honorário do Brasil ao piloto da Mercedes. Segundo o próprio relator, um dos principais motivos foi a homenagem que Lewis fez para Ayrton Senna em 2021, quando venceu o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos.

Assim que cruzou a linha de chegada, Hamilton levantou a bandeira brasileira de seu carro e correu por Interlagos para celebrar o país.

Com o título aprovado, Hamilton foi para as redes sociais comemorar o carinho da torcida brasileira.

“Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo”.

Câmara dos Deputados concedeu em sessão o título de cidadão para Lewis Hamilton, como mostra o vídeo.

Amor de Lewis Hamilton pelo Brasil

Sempre que vem ao Brasil, Lewis Hamilton faz questão de demonstrar todo o carinho que tem pelo país.

Além de levantar a bandeira verde e amarela no pódio em 2021, quando venceu o GP do Brasil, e repetir o gesto de Ayrton Senna, Hamilton também mostra com palavras o amor que sente.

Em entrevista para a jornalista Mariana Becker, da Band, Hamilton falou sobre o carinho que sente pelo país.

“Quando eu venho para o Brasil, vejo uma diversidade incrível. Eu vou para vários lugares e me perguntam se sou brasileiro. E isso é legal. E também porque eu cresci adorando a bandeira do Brasil por causa do Ayrton Senna.

Quando vim aqui pela primeira vez, em 2007, eu senti a presença dele. Ele está por toda a parte, pintado nos muros. Eu me sinto mais aceito aqui. É diferente, comparado a outros lugares… onde você é mais um da minoria. E aqui não me sinto como minoria”.

eu te amo Brasil 🇧🇷❤️ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 9, 2022

