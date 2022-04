Horário da Corrida Sprint na F1 hoje: onde assistir no GP Emilia Romagna

Chegou a hora de descobrir qual será o grid de largada para o Grande Prêmio da Emilia Romagna. Os pilotos disputam no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, a corrida sprint neste sábado, 23 de abril, onde o resultado determina onde cada piloto vai largar na quarta etapa da temporada. O horário da corrida sprint na F1 hoje você confere logo abaixo.

Horário da Corrida Sprint na F1 hoje

A corrida Sprint na Fórmula 1 hoje vai começar às 11h30, pelo horário de Brasília, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália.

Mais cedo, os pilotos entram na pista para disputar o segundo treino livre da temporada, começando às 07h30, com transmissão somente do canal BandSports, na TV fechada.

O canal da Band, na TV aberta, vai transmitir a corrida sprint ao vivo para todos os estados do Brasil.

Para quem não pode assistir na TV aberta, o aplicativo BandPlay e o site da Band (www.band.uol.com) retransmitem as imagens da Sprint Race ao vivo e de graça.

07h30 – Segundo Treino livre da F1 – BandSports

11h30 – Corrida Sprint – Band, BandSports, BandPlay e Site da Band

Classificação para a corrida Sprint da Fórmula 1 hoje

A corrida foi completamente tumultuada e não somente pela chuva durante toda a tarde em Imola, na Itália, mas também pelas bandeiras vermelhas acionadas durante o treino de classificação nesta sexta. O treino classificatório para o Sprint mantém o modelo de classificação em Q1, Q2 e Q3, onde os pilotos buscama volta mais rápida.

Max Verstappen, da Red Bull, vai largar em primeiro lugar na corrida sprint hoje. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, complementam a classificação.

No Q1, os pilotos largaram bem para buscar a vaga na próxima etapa da corrida. O primeiro a protagonizar acidentes foi Albon, da Williams. Depois, Latifi rodou na pista e a bandeira amarela foi acionada. Por fim, foram eliminados Tsunoda, Pierre Gasly, Latifi, Ocon e Albon.

Pelo Q2, surpresas aconteceram. Começando por Carlos Sainz, que acabou rodando na pista e bateu na proteção, deixando a prova mais cedo. Eliminados foram Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou, Stroll.

Por fim, no Q3, mais emoção na pista de Imola. Kevin Magnussen, da Haas, bateu na barreira da pista e a bandeira vermelha novamente foi acionada. Dez minutos depois, os pilotos voltaram para a pista e conseguiram completar o treino classificatório.

Max Verstappen marcou 1m27s999, deixando a Ferrari, favorita em casa, para trás.

+ Classificação para a corrida Sprint da F1 em Imola 202

Como funciona a corrida sprint?

A corrida sprint é uma versão reduzida da corrida normal, criada para dar mais emoção aos torcedores, com duração de 25 a 30 minutos. Em 2022, as etapas da Áustria e São Paulo vão receber a sprint race.

O resultado do treino classificatório na sexta-feira determina o grid de largada para a corrida sprint. No sábado, a corrida define onde cada piloto vai largar no domingo.

Este ano, a pontuação se estende do até o oitavo colocado, onde o primeiro fatura 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

Este ano, o piloto que terminar com o melhor tempo no Q3 na sexta-feira, no treino de classificação, será o pole position da etapa. Porém, é o vencedor da corrida sprint que larga em primeiro no domingo.