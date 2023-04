Horário da Corrida Sprint na F1 hoje: onde assistir GP Azerbeijão 2023

Chegou a hora da primeira corrida sprint da temporada, uma corrida mais curta que, pela primeira vez, não terá implicações no GP do Azerbaijão de domingo. O horário da corrida sprint na F1, no autódromo de Baku hoje, você confere logo abaixo.

Horário da Corrida Sprint na F1 hoje

A corrida Sprint na Fórmula 1 hoje vai começar às 10h, pelo horário de Brasília, no Autódromo de Baku, no Azerbaijão.

Mais cedo, os pilotos entram na pista para disputar a classificação para a Sprint, começando às 05h30, com transmissão somente do canal BandSports, na TV fechada.

Já o canal da Band, na TV aberta, vai transmitir a corrida sprint ao vivo para todos os estados do Brasil.

5h30 – Classificação para a Sprint (Bandsports)

10h00 – Sprint (Band, Bandsports, Band.com.br e Bandplay)

+ Maiores campeões da Fórmula 1: quem lidera o ranking a F1

Como funciona a corrida sprint em 2023?

A primeira corrida de velocidade da temporada 2023 da F1 será no Grande Prêmio do Azerbaijão. Nas duas últimas temporadas, o sprint foi usado como qualificação para a corrida de domingo. Em Baku, o sprint será uma competição completamente separada.

A qualificação tradicional será realizada na sexta-feira em vez de no sábado, com apenas uma sessão de treinos em vez de três.

O sábado contará apenas com ação de sprint, incluindo a primeira disputa de sprint para se qualificar para o sprint e, em seguida, a própria corrida de sprint. O sprint consistirá em 17 voltas e durará cerca de meia hora.

O vencedor do sprint ganha oito pontos rumo ao campeonato de pilotos e construtores. Cada piloto subsequente ganha um ponto a menos, levando a um ponto para o oitavo colocado.

Charles Leclerc, da Ferrari, detém o recorde de volta no Grande Prêmio do Azerbaijão. Ele garantiu o tempo de 1:43:009 na corrida em 2019. No ano passado, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão, seguido por Sergio Pérez. George Russell terminou em terceiro em sua primeira temporada com a Mercedes.

Grid de Largada GP Azerbeijão 2023

Aqui está o grid de largada para o Grande Prêmio do Azerbaijão no domingo:

(16) Charles Leclerc

(1) Max Verstappen

(11) Sérgio Pérez

(55) Carlos Sainz

(44)Lewis Hamilton

(14) Fernanda Alonso

(4) Lando Norris

(22) Yuuki Tsunoda

(18) Passeio de Lance

(81) Óscar Piastri

(63) Jorge Russel

(31) Esteban Ocon

(23) Alex Albon

(77) Valtteri Bottas

(2) Sargento Logan

(24) Zhou Guanyu

(27) Nico Hülkenberg

(20) Kevin Magnussen

(10)Pierre Gasly

(21) Nyck DeVries