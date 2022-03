Horário da Fórmula 1 hoje: onde assistir GP do Bahrein 2022 ao vivo

Depois de muita espera, chegou a hora da primeira etapa da Fórmula 1 na temporada 2022. O Grande Prêmio do Bahrein será realizado neste domingo, 20 de março, no Circuito Internacional do Bahrein. Charles Leclerc, da Ferrari, fez a pole position e vai largar em primeiro lugar. O horário da corrida da Fórmula 1 hoje e onde assistir ao vivo você confere abaixo.

Qual é o horário da Fórmula 1 hoje ao vivo

a corrida do Grande Prêmio do Bahrein começa a partir das 12h, meio dia (horário de Brasília), no Circuito Internacional do Bahrein, prometendo grandes emoções na primeira prova do ano. A transmissão é exclusiva da Rede Bandeirantes, a BAND na TV aberta.

A narração da Fórmula 1 na BAND é de Sérgio Maurício, com comentários de Reginaldo Leme e Max Wilson. Para quem prefere assistir online, basta sintonizar o site da Band (band.uol.com.br) ou o aplicativo BandPlay.

Para acompanhar o reprise, basta sintonizar na BandSports, disponível somente na TV paga, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7 (APENAS PARA SAO PAULO)

Aplicativo BandPlay

Rádio BandNews FM

Site oficial da Band (band.uol.com.br)

Grid de largada no GP do Bahrein hoje

Charles Leclerc, da Ferrari, surpreendeu ao público e conquistou a pole position no treino classificatório ontem, a décima de sua carreira e a primeira na temporada 2022 pelo Grande Prêmio de Bahrein. Fechando o grid de largada, Max Verstappen, da Red Bull, e Carlos Sainz, também da Ferrari ficaram em segundo e terceiro. A Ferrari é a grande surpresa da temporada. A equipe tomou conta da pista no Q1, Q2 e também pelo Q3 com a dupla principal. O monegasco conseguiu liderar mesmo com a disputa em todo o momento diante do seu companheiro. Outra boa equipe foi a Haas no treino deste sábado, que com Magnussen e Bottas, terminou em sexto e sétimo lugar depois de participar do Q3.

A Mercedes, por outro lado, teve um fraco início de temporada com Lewis Hamilton e George Russell. A dupla fechou em quinto e nono lugar respectivamente.

Por fim, Leclerc fez o tempo de 1m30s558.

Conheça o Circuito Internacional do Bahrein

Com pneus C1, duros, C2, médios e o C3 macios, os pilotos entram na pista neste domingo, 20 de março de 2022, para disputar a primeira prova da temporada 2022 na Fórmula 1. A prova do Bahrein vai exigir dos pilotos 57 voltas de 5,412 quilômetros. Pela frente, os competidores terão que ter muita atenção e cuidado com as curvas, especialmente a curva 10 e a 12.

Criada e projetada em Bahrein por Hermann Tilke, a pista passou a receber disputas de automobilismo, mas pela Fórmula 1 só teve o Grand Prix pela primeira vez em 2004, com a vitória de Michael Schumacher contra o brasileiro Rubens Barrichello.

Hoje, o recorde pertence ao espanhol Pedro de la Rosa, em 2004, por 1:31.447.