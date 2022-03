Grid de largada da Fórmula 1 amanhã: classificação do GP do Bahrein 2022

Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a pole position neste sábado (19/03) e por isso vai largar em primeiro lugar amanhã, pelo Grande Prêmio de Bahrein, a primeira prova da temporada 2022 na Fórmula 1. Dessa maneira, confira como ficou o grid de largada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein e como assistir a corrida.

Quem fez a pole position? Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã

Charles Leclerc, da Ferrari, fez a volta mais rápida neste sábado e é o pole position para o Grande Prêmio de Bahrein no grid de largada para a corrida de amanhã. Max Verstappen e Sainz fecharam a classificação do treino classificatório.

Surpreendendo neste início de temporada, a Ferrari tomou conta do Q1 neste sábado, com Leclerc e Sainz na ponta em primeiro e segundo lugar, enquanto Max Verstappen fechou em terceiro na pista usando pneus macios.

Já Lewis Hamilton mostrou alguns problemas em Bahrein e quase ficou fora, garantindo-se em décimo, enquanto Russell, seu novo companheiro, terminou em nono. Tsunoda, Hulkenberg, Ricciardo, Stroll e Latifi não avançaram.

Com o início do Q2, novamente os pilotos voltaram para a pista em volta de uma vaga no Q3. Alexander Albon, da Williams, abriu a primeira volta. Leclerc conseguiu novamente bom desempenho, mas Verstappen logo tomou a ponta com o tempo de 1m30s757.

A surpresa do Q2 foi a Haas, com o novo piloto Magnussen, substituto de Mazepin. Fechando o tempo, Verstappen garantiu-se em primeiro lugar, com Leclerc e Sainz novamente na parte de cima da classificação. Foram desclassificados Ocon, Michael Schumacher, Norris, Albon e Zhou.

Pelo Q3, emoção do começo ao fim para definir a primeira pole position da nova temporada. Verstappen, Perez, Leclerc e Sainz garantiram-se na frente. Verstappen, da Red Bull, tentou ficar em primeiro, mas acabou destronado pela Ferrari, que foi o grande destaque do dia.

Leclerc fez o tempo de 1m30s558 e garantiu a 10ª pole position da carreira, o primeiro na temporada. Fechando o pódio, Verstappen e Sainz.

Grid de largada da Fórmula 1 completo1º Charles Leclerc (Ferrari) – pole position F1 hoje

2º Max Verstappen (Red Bull)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º Lewis Hamilton (Mercedes)

6º Valteri Bottas (Alfa Romeo)

7º Kevin Magnussen (Haas)

8º Fernando Alonso (Alpine)

9º George Rusell (Mercedes)

10º Pierre Gasly (Alpha Tauri)

11º Esteban Ocon (Alpine)

12º Mick Schumacher (Haas)

13º Lando Norris (McLaren)

14º Alexander Albon (Williams)

15° Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

16º Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17º Nico Hulkenberg (Aston Martin)

18º Daniel Ricciardo (McLaren)

19º Lance Stroll (Aston Martin)

20º Nicholas Latifi (Williams)

Horário do GP do Bahrein em 2022

O Grande Prêmio do Bahrein vai acontecer neste domingo, 20 de março de 2022. A largada será dada às 12h (horário de Brasília), no Circuito Internacional do Bahrein. Esta é a primeira prova da temporada na Fórmula 1.

Você pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil de graça, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Se perder a corrida durante a tarde, pode assistir ao reprise no BandSports, canal da TV paga, a partir das sete horas da noite, pelo horário de Brasília.

12 horas da tarde – Corrida do GP de Bahrein 2022 – BAND, BandPlay, BandNewsFM e Site da Band

Conheça o Circuito Internacional do Bahrein

Projetado por Hermann Tilke, a pista de Bahrein foi criada em dezembro de 2002, mas só recebeu pela primeira vez um Grand Prix em 2004, com a vitória de Michael Schumacher diante do brasileiro Rubens Barrichello. Hoje, o recorde de volta mais rápida pertence a Pedro de la Rosa, em 2004, com o tempo de 1:31.447.

Em 2022, a primeira prova do ano na Fórmula 1, a prova do Bahrein vai exigir dos pilotos 57 voltas de 5,412 quilômetros. Pela frente, os competidores terão que ter muita atenção e cuidado com as curvas, especialmente a curva 10 e a 12.

A primeira está em declive e fora da curva à esquerda. Já a segunda permite o aumento da velocidade na pista, garantindo rápidas ultrapassagens. Os pneus utilizados pelos pilotos neste domingo serão C1, duros, C2, médios e o C3 macios.

