Horário do jogo do Brasil contra a Itália no vôlei masculino nas Olimpíadas de Paris hoje

Brasil e Itália se enfrentam na estreia do vôlei masculino das Olimpíadas de Paris neste sábado, 27 de julho. A bola sobe às 07h (horário de Brasília) e o confronto terá transmissão ao vivo para todo o país. Confira então como assistir.

Onde assistir o Jogo do Brasil de vôlei masculino?

O jogo do Brasil e Itália de vôlei masculino, valido pela primeira rodada da fase de grupos, terá transmissão na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV. A seleção brasileira está no grupo B, junto com Itália, Egito e Polônia.

Os EUA e o Brasil são as potências tradicionais do esporte e os atuais detentores de medalhas de ouro e prata no evento feminino, enquanto os franceses esperam que a vantagem de jogar em casa os ajude a manter a medalha de ouro que conquistaram no evento masculino em Tóquio.

Calendário de vôlei das Olimpíadas de 2024

O vôlei nas Olimpíadas começa no sábado, 27 de julho , e vai até domingo, 11 de agosto.

Sábado 27 de julho

França x Japão

Alemanha x Japão

França x Itália

Brasil x Itália

França x Polônia

Egito x Polônia

França x EUA

Argentina x EUA

Domingo 28 de julho

França x França

Sérvia x França

França x Eslovênia

Canadá x Eslovênia

Terça-feira 30 de julho

França x Itália

Egito x Itália

França x EUA

Alemanha x EUA

França x Eslovênia

Sérvia x Eslovênia

França x França

Canadá x França

Quarta-feira 31 de julho

França x Polônia

Brasil x Polônia

França x Japão

Argentina x Japão

Sexta-feira 2 de agosto

França x Argentina

Alemanha x Argentina

França x Brasil

Egito x Brasil

França x França

Eslovênia x França

França x Japão

EUA x Japão

Sábado 3 de agosto

França x Polônia

Itália x Polônia

França x Canadá

Sérvia x Canadá

Segunda-feira 5 de agosto

Quartas de final

Quarta-feira, 7 de agosto

Semifinais

Sexta-feira 9 de agosto

Disputa pela medalha de bronze

Sábado 10 de agosto

Disputa pela medalha de ouro