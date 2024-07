Cazé TV: como assistir as Olimpíadas 2024 pelo canal do Casimiro no Youtube?

Cazé TV: como assistir as Olimpíadas 2024 pelo canal do Casimiro no Youtube?

A CazeTV vai transmitir as Olimpíadas 2024 de graça na internet. O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, exibirá todos os jogos de diversas modalidades entre os dias 24 de julho e 11 de agosto. Confira como assistir e como vão funcionar as transmissões.

Como assistir as Olimpíadas na Cazé TV

Neste ano, o público pode acompanhar os jogos olímpicos pelo CazéTV no Youtube, de graça.

Além Casimiro, a cobertura terá participação de Guilherme Beltrão, Fernanda Gentil, Bruna Dealtry, João Barreto e Diogo Defante. A narração fica por conta de Luis Felipe Freitas, Raony Pacheco, Marcelo Hazan, Letícia Macedo, Felipe Leite e Rômulo Mendonça

Mas como funciona para assistir as disputas na CazéTV?

1) Abra o aplicativo do Youtube no celular, Android ou iOS, ou pelo site www.youtube.com.

2) O segundo passo é digitar na barra de pesquisa "CazéTV" e selecionar a primeira opção na tela, com o logo do streamer.

3) Depois, escolha qual jogo quer assistir na aba "ao vivo" ou até mesmo na página principal da plataforma e se divertir com a competição olimpíca. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Quem é Casimiro?

Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, o Casimiro, é o maior streamer do Brasil atualmente. Com apenas 30 anos, o jovem se tornou um dos influenciadores mais assistidos do país, além de ser o primeiro canal da internet a exibir os jogos Copa do Mundo de futebol masculino ao vivo.

Carioca, Cazé se formou em Jornalismo em uma renomada faculdade carioca. O seu primeiro trabalho foi no Esporte Interativo, hoje TNT Sports onde falava sobre e-games no programa EI Games. No Youtube, passou a gravar vídeos de futebol ao lado de Pedro Certezas no canal De Sola.

Em 2021, Casimiro decidiu abrir o seu próprio canal na Twitch, plataforma de streams. O carioca passou a fazer lives todos os dias contando sobre o seu dia a dia, comentando futebol e programas de TV's brasileiros e internacionais. Durante a exibição da Copa do Mundo de 2022, a equipe do influenciador deixou vazar o lucro de R$ 832 mil com visualizações do Youtube.

>> Quantos anos tem Marta, eleita por 6 vezes a jogadora do mundo?