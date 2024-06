Horário do jogo do Brasil x EUA na Liga das Nações Vôlei Masculino hoje (20/06/24)

Horário do jogo do Brasil x EUA na Liga das Nações Vôlei Masculino hoje (20/06/24)

Nesta quinta-feira, dia 20 de junho, tem jogo do Brasil e Estados Unidos de vôlei masculino a partir das 08h (horário de Brasília). A partida é pela terceira semana da Liga das Nações e ocorre em Manila, Filipinas - com transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir o jogo do Brasil x EUA | Liga das Nações

O Jogo do Brasil e Estados Unidos na manhã desta quinta-feira, dia 20, será transmitido no SporTV 2. Aqueles que possuem o pacote "GloboPlay + canais ao vivo" podem acompanhar na plataforma ao vivo a retransmissão do canal e assistir a partida.

A manhã de quinta-feira, 8, vai começar quente com o jogo do Brasil e Estados Unidos na Liga das Nações, com transmissão do SporTV 2.

Embora os EUA não tenham feito uma boa campanha até aqui, o que explica a 12ª colocação na tabela, a disputa entre as duas seleções no campeonato em anos anteriores teve quatro vitórias de cada lado.

O Brasil ocupa a sexta posição, soma seis vitórias em nove jogos, e caminha para a classificação, diferentemente do rival que perdeu até para o Irã - o lanterna da competição.

Para a partida, o técnico Bernardino tem a disposição: Brasília, Cachopa, Alan, Darlan, Adriano, Leal, Lucarelli, Lukas Bergmann, Maurício Borges, Flavio, Isac, Lucão, Honorato e Thales.

Tabela de jogos da seleção brasileira | vôlei masculino

Terceira semana da Liga das Nações

18 de junho - Países Baixos x Brasil - 06h00 (Manila, Filipinas)

20 de junho - Brasil x Estados Unidos - 08h00 (Manila, Filipinas)

21 de junho - Canadá x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

23 de junho - França x Brasil - 04h00 (Manila, Filipinas)

Fase Eliminatória da Liga das Nações de Vôlei Masculino 2024

Quartas de final: 27 e 28 de junho

Semifinais: 29 de junho

Disputa pelo 3º lugar e Final: 30 de junho