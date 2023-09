Djokovic e Medvedev estão na final do US Open - Foto: Reprodução/Youtube/US Open

Na final do simples masculino no US Open em 2021, tenista russo venceu Djokovic por 3 sets a 0

Horário do jogo do Djokovic x Medvedev na final do US Open hoje - 10/09

Horário do jogo do Djokovic x Medvedev na final do US Open hoje – 10/09

Só nesta temporada de tênis, o sérvio Novak Djokovic venceu Australian Open e Roland Garros. Neste domingo, 10 de setembro, o tenista vai buscar o título do US Open contra Daniil Medvedev, na final do simples masculino. O jogo do Djokovic começa às 17 horas (de Brasília), por isso fique de olho para não perder a decisão mais aguardada no fim de semana.

Onde assistir jogo do Djokovic x Medvedev hoje

A final do simples masculino no US Open entre Djokovic e Medvedev será transmitida nos canais ESPN 4 e Sportv 3, em operadoras de TV paga, e no Star Plus, plataforma de streaming da Disney para assinantes. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo de tênis neste domingo.

A previsão do tempo indica chuva para em Nova York neste domingo, nos Estados Unidos. Porém, é certo dizer que nada irá abalar o ânimo das duas estrelas do tênis e muito menos diminuir a vontade e a garra de cada um deles em quadra.

Medveev tem apenas um título do US Open, conquistado justamente contra o sérvio. Já Djoko acumula três troféus do torneio norte-americano, o total de 23 Grand Slam na carreira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Nova York, nos Estados Unidos

Onde assistir jogo do Djokovic: ESPN 4, Sportv 3 e Star Plus

Como foi a final do US Open em 2021?

Em 2021, Djokovic chegou na final do Grand Slam cotado como o favorito para vencer, tanto pela torcida como também pela imprensa especializada em tênis. Por outro lado, o seu adversário, o russo Daniil Medvedev, alcançou pela primeira vez a decisão de um importante Grand Slam.

Medvedev passou por Richard Gasquet, Dominik Koepfer, Pablo Andújar, Daniel Evans, Botic van de Zandschulp e Félix Auger-Aliassime na semifinal. O russo não disputou contra grandes nomes da modalidade, mas encontrou certas dificuldades em cada etapa.

Djokovic, por outro lado, passou por Holger Rune, Tallon Griekspoor, Kei Nishikori, Jenson Brooksby, Matteo Berrettini e na semifinal o alemão Alexander Zverev. Tirou de letra cada um dos confrontos, pronto para levantar o troféu no domingo.

Em 12 de setembro, Djokovic e Medvedev entraram em quadra. O russo fechou o primeiro set, o segundo e o terceiro sem dificuldades com triplo 6/4, levando o público ao delírio e, Djokovic, claramente, bravo com a situação.

Qual é a premiação do simples masculino - final do US Open hoje

Além de levar para casa o título do Grand Slam e a taça representativa, o campeão do US Open também vai faturar a premiação de 3 milhões de dólares (o mesmo que R$ 14,9 milhões na cotação de setembro). O valor é entregue ao atleta pela entidade norte-americana.

No total, o US Open desembolsou US$ 65 milhões (o mesmo que R$ 323) para pagar os prêmios dos tenistas entre as diferentes categorias e fases. A premiação é igual para homens e mulheres, premiando o atleta a cada vez que ele passa de uma rodada para outra.

A seguir, confira todos os números da premiação do US Open em real, mas os prêmios são entregues para os tenistas em dólar.

Primeira rodada - R$ 333 mil

Segunda rodada - R$ 601 mil

Terceira rodada: R$ 951 mil

Oitavas de final: R$ 1,4

Quartas de final: R$ 2,2

Semifinal: R$ 3,8 milhões

Finalista: R$ 7,4 milhões

Campeão: R$ 14,9 milhões

Leia também:

Venus e Serena Williams fortuna: quem é mais rica?